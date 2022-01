https://mundo.sputniknews.com/20220113/el-volcan-karimski-de-kamchatka-expulsa-una-columna-de-cenizas-de-6000-metros-1120264596.html

El volcán Karimski de Kamchatka expulsa una columna de cenizas de 6.000 metros

PETROPÁVLOVSK KAMCHATSKI (Sputnik) — El volcán Karimski en la península rusa de Kamchatka (noreste) expulsó una columna de cenizas de 6.000 metros de altura... 13.01.2022

En el camino de la columna, agregaron, se encuentran tres localidades, las aldeas de Milkovo, Púschino y Sharomi, donde no se excluye que caiga la ceniza volcánica en cantidades insignificantes.La columna de cenizas alcanzó una altura de hasta 6.000 metros, mientras la altura del propio volcán es de 1.469 metros.Por el momento no se han registrado caída de ceniza en los núcleos poblados. Las rutas de los vuelos internacionales no pasan sobre la zona, donde tampoco hay grupos de turistas, precisaron desde la entidad.Karimski se considera el volcán más activo de la zona oriental de la península de Kamchatka. La última erupción se registró en 2020, cuando el volcán expulsó cenizas a una altura de entre 6.000 y 7.000 metros.

