El rapero Drake evita embarazos de una forma tan insólita que le puede costar una denuncia

Una modelo de Instagram se ha llevado una desagradable sorpresa al descubrir que el rapero Drake le puso salsa picante a un condón y ahora está considerando... 13.01.2022, Sputnik Mundo

El segundo fin de semana de enero, el rapero y la modelo estuvieron en una fiesta y luego se fueron a un hotel, donde después de fumar tuvieron un acercamiento más íntimo y consentido. Tras lo cual Drake fue al baño para deshacerse del condón.Según la historia publicada en All hip hop, en un momento de astusia la modelo pensó que podría quedar embarazada de Drake con el esperma que quedó en el condón, pero no contó con que el rapero había puesto salsa picante en el preservativo para que no le roben el esperma después de tener relaciones sexuales con protección.Tras el desagradable momento, la modelo dijo estar interesada en poner una denuncia contra el rapero por lo que hizo. En tanto, miles de internautas han llenado las redes sociales con memes sobre lo ocurrido.

