El Kremlin equipara a ruptura de relaciones las eventuales sanciones de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, equiparó a una ruptura de relaciones la propuesta de senadores estadounidenses de imponer... 13.01.2022, Sputnik Mundo

Tal y como se ha formulado la propuesta de nuevas restricciones, agregó, "no cabe interpretarlas de otra manera".El representante del Kremlin valoró en términos muy negativos que legisladores estadounidenses hayan presentado esa iniciativa mientras Rusia y Occidente mantienen varias rondas de negociaciones sobre seguridad, "infructuosas pero negociaciones al fin y al cabo".Peskov dijo que "Moscú no planea responder por el momento", confiando en que el sentido común acabará por triunfar y que no sean más que declaraciones rimbombantes, un ruido de sables en el intento de ejercer influencia sobre Rusia.Además, Peskov comunicó que las amenazas de nuevas sanciones de EEUU son un intento de presionar a Rusia.También, el Kremlin lamenta discrepancias entre Rusia y EEUU sobre temas principales pero reitera la disposición a dialogar.El funcionario remarcó que el objetivo de las negociaciones era "obtener respuestas concretas a cuestiones concretas planteadas", pero, en lugar de ello, quedaron marcadas las discrepancias sobre esos temas.A finales de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12; también se debatirá el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.Mientras continúan las negociaciones, un grupo de senadores demócratas presentó el 12 de enero al Congreso de EEUU un proyecto de ley para imponer sanciones "paralizantes" a una docena de grandes bancos de Rusia y a altos cargos del Gobierno, incluidos el presidente Vladímir Putin, el primer ministro, los titulares de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como los altos mandos militares, en caso de un ataque a Ucrania.

