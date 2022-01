https://mundo.sputniknews.com/20220113/descubre-por-que-es-peligroso-aburrirse-1120306394.html

Descubre por qué es peligroso aburrirse

Descubre por qué es peligroso aburrirse

Investigadores de Dinamarca han descubierto que una mente aburrida es un caldo de cultivo para el mal. Las personas que se aburren se comportan de forma... 13.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-13T23:35+0000

2022-01-13T23:35+0000

2022-01-13T23:36+0000

estilo de vida

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1120306368_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd8e38ad367c9c03370609b826092ebc.jpg

Un equipo de investigadores de la Universidad de Aarhus decidió estudiar las causas de la crueldad y llegó a conclusiones inesperadas. En su trabajo, analizaron nueve estudios que incluían entrevistas y estudios sobre militares violentos con sus compañeros, padres violentos con sus hijos, acoso escolar y otros casos de ese comportamiento antisocial por placer.En total, los expertos estudiaron los datos de más de 4.000 personas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Dinamarca y otros países, pertenecientes a diferentes grupos sociales y de edad.En Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Dinamarca y otros países, y de diversos grupos sociales y de edad, los investigadores concluyeron que, en la mayoría de los casos, los individuos violentos se aburrían en ese momento y, por tanto, intentaban compensar los sentimientos internos desagradables que experimentaban.Por ejemplo, los participantes en uno de los experimentos vieron una película de 20 minutos sobre una cascada de uno en uno, con sus teléfonos inteligentes retirados para que no pudieran distraerse si se aburrían. Pero podían entretenerse "destruyendo" gusanos vivos, a los que se les permitía pasar por un molinillo de café (el estudio señalaba que ese procedimiento no podía dañar a los gusanos).Aunque solo 13 de 129 participantes se acogieron a esta opción de entretenimiento, la mayoría de los voluntarios que participaron en el experimento señalaron que habían pensado en ello y querían hacerlo, pero que les daba vergüenza un juicio ajeno.Tras examinar todos los datos, los autores del estudio llegaron a la decepcionante conclusión de que el aburrimiento provoca y refuerza el comportamiento violento incluso entre personas que no son propensas a cometer tales actos.

https://mundo.sputniknews.com/20210906/como-el-aburrimiento-puede-llegar-a-causar-la-muerte-1115768469.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud