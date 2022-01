https://mundo.sputniknews.com/20220113/alemania-insta-a-no-meter-el-nord-stream-2-en-el-conflicto-en-ucrania-1120267508.html

Alemania insta a no meter el Nord Stream 2 en el conflicto en Ucrania

BERLÍN (Sputnik) — El Nord Stream 2 no debe ser parte del conflicto en torno a Ucrania, dijo la ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, en una... 13.01.2022, Sputnik Mundo

"Esto es lo que hay. Por lo tanto, no debemos meter esto [Nord Stream 2] en este conflicto. Tenemos que resolver este conflicto de forma negociada. Este es el reto del momento al que nos enfrentamos", dijo la ministra en respuesta a una pregunta del presentador.La ministra añadió que existen opciones que pueden ser aprovechadas para resolver el conflicto, en vez de resolver el problema con proyectos que no tienen nada que ver.Igualmente dio su visto bueno a las negociaciones que se han realizado entre Occidente y Rusia, en lo que considera "muy buena señal", aunque pueda no ser fácil, pero pueda detener la escalada del conflicto.La ministra comentó que la reunión del Consejo OTAN-Rusia del 12 de enero era el "primer paso" en este proceso.También señaló que Occidente actualmente "tiene margen de maniobra". "Y hasta que no lo utilicemos plenamente, creo que no debemos entrar en otras situaciones, en otras construcciones".Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que el Nord Stream 2, al que se oponen activamente Estados Unidos y Ucrania, es comercial y beneficioso para Europa, y ha pedido que se deje de mencionar en el contexto de cualquier politización.Rusia ha rechazado repetidamente las acusaciones occidentales y ucranianas respecto a la escalada, diciendo que no amenaza a nadie y que no va a atacar a nadie.

