Un dron con desfibrilador ayudó a salvar la vida de un hombre de 71 años

Esto fue justo lo que pasó en la localidad de Trollhättan, Suecia, donde un dron de la compañía Everdrone entregó un desfibrilador que ayudó a salvar la vida de un hombre de 71 años con un paro cardíaco. Es la primera vez en la historia de la medicina que este tipo de dispositivos ha sido capaz de socorrer a un enfermo, de acuerdo con el comunicado de prensa de la empresa.El hecho tuvo lugar el 9 de diciembre del 2021, pero solo ahora ha salido a la luz pública. El hombre en cuestión estaba limpiando la nieve frente a su casa cuando sufrió un paro cardíaco. Tras una llamada de emergencia en el momento justo, el multicóptero de Everdrone entregó el desfibrilador un poco más de tres minutos después, incluso antes que llegara la ambulancia.El doctor Mustafa Ali, que se encontraba en el área, utilizó el desfibrilador y logró auxiliar al paciente, de acuerdo con la empresa. Para el galeno, la experiencia fue gratificante, así como surrealista."Iba de camino al trabajo cuando miré por la ventanilla del auto y vi a un hombre desplomado. Inmediatamente entendí que algo andaba mal y me apresuré a ayudar. El hombre no tenía pulso, así que comencé a hacerle RCP mientras le pedía a otro transeúnte que llamara a la emergencia. Minutos después, vi algo volando sobre mi cabeza. ¡Era un dron con un desfibrilador!", señaló el doctor Ali.En promedio, menos del 10% de las personas sobreviven fuera del hospital después de un paro cardíaco, mientras que las posibilidades de mantenerse con vida se reducen entre un 7 y un 10% cada minuto, de acuerdo con Everdrone. Por eso la importancia de recibir ayuda lo más rápido posible.A pesar que es la primera vez que un dron efectivamente ayuda a salvar una vida, la tecnología no es nueva en Suecia, país que durante varios años ha probado la entrega de desfibriladores mediante drones. Así, en 2017, científicos del Instituto Karolinska enviaron el multicóptero FlyPulse LifeDrone-AED a lugares donde se habían producido casos de paros cardíacos. En promedio, el dron llegaba a su lugar de destino en cinco minutos, alcanzando velocidades de hasta 75 km/h.Asimismo, la empresa Everdrone ya había medido la velocidad de entrega de los drones frente a las ambulancias convencionales. En el 64% de los casos, el multicóptero llegó antes que la ambulancia.

