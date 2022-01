https://mundo.sputniknews.com/20220112/starlink-ya-esta-disponible-en-espana-pero-a-un-precio-mas-caro-que-en-otros-paises-1120229037.html

Starlink ya está disponible en España, pero a un precio más caro que en otros países

El servicio de Internet por satélite de la compañía SpaceX ya está operativo en el país. Sus usuarios obtendrán velocidades de descarga de 100 a 200 Mb/s, pero... 12.01.2022, Sputnik Mundo

Starlink, el proyecto de servicio de Internet satelital desarrollado por SpaceX, la compañía estadounidense del empresario sudafricano Elon Musk, ha comenzado oficialmente a funcionar en España, si bien de manera limitada.La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ya ha dado su visto bueno para utilizar las frecuencias de comunicación con los satélites, que en el caso de los de SpaceX se cifran en unos 1.700 puestos ya en órbita. El sistema Starlink prevé lanzar al espacio varios miles más para poder ofrecer una señal de Internet en cualquier rincón del planeta, en particular las áreas rurales y todas aquellas zonas que no dispongan de buena cobertura por ADSL o no tengan conexión por fibra óptica. Es decir, la idea es dar servicio allá adonde las redes fijas tienen difícil acceder.Durante 2021 Starlink procedió a probar su versión beta en España y una veintena de países más, consiguiendo velocidades de descarga entre 50 y 150 Mb/s con una latencia de 20 a 40 milisegundos. Ya operativo, la compañía asegura que el servicio ofrece velocidades entre 100 y 200 Mb/s, si bien avisa de la posibilidad de "breves periodos sin conectividad". El servicio funciona desde hace meses en países como EEUU, Canadá o Alemania.Cada cual se monta su equipoPensado como una red para conectar los puntosgeográficos adonde no llega la fibra óptica y la intensidad de las conexiones 4G y 5G es muy escasa, el equipo que da soporte a Starlink consta de una antena, un router WiFi, una fuente de alimentación y cables.Cada equipo está configurado para la zona geográfica concreta del cliente que lo adquiere, quien a diferencia de lo que pasa con otros proveedores de Internet, debe encargarse él mismo de su montaje y puesta en marcha. El kit de instalación no incluye el conector Ethernet, por lo que si se desea una conexión cableada para no limitarse a la señal de WiFi, hay que comprarlo aparte. La antena debe emplazarse en un lugar despejado y sin obstáculos, preferiblemente en alto, pues recoge la señal de la red de satélites de SpaceX que orbitan alrededor de la Tierra. Una aplicación de Starlink para smartphones especifica cuál es la mejor ubicación posible.A su vez, la antena envía las señales al router y este las esparce. La antena parabólica es circular, pero próximamente se distribuirá una rectangular. Emite algo de calor y se han registrado casos en que los gatos encuentran cálido acomodo sobre ella.En España cuesta másEn comparación con otros servicios de Internet, el de Starlink es mucho más caro. El precio del equipo de instalación, que se solicita en la página web oficial de la compañía, es el mismo en todo el mundo. Cuesta 499 euros y los gastos de envío desde EEUU ascienden a otros 60. El servicio de Intenet en sí se cobra a razón de 99 euros al mes.Pero en el caso de España, el coste será el más abultado de todos los países en los que ya opera. El motivo radica en un costo asociado por su uso que Starlink no ha querido asumir y que repercute a sus clientes. Lo define como "tarifa reguladora" y asciende a nueve euros mensuales. En realidad es el coste de la licencia que otorga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a todas las empresas que operan dentro del espacio radioeléctrico público español. Es decir, en España los servicios satelitales deben pagar el uso de las bandas de frecuencia en el espectro de dominio público. Así las cosas, el precio cada mes por acceder en el territorio nacional a la Internet satelital de Starlink equivale a 108 euros.Con el tiempo, la cuota mensual podría reducirse a medida que el sistema vaya implantándose y ganando clientela, también en vista de la próxima aparición de servicios similares por parte de Amazon, OneWeb y Telesat. Según informa Starlink, la idea es que los beneficios se destinen a sufragar el primer viaje espacial tripulado a Marte de SpaceX.¿Tiene sentido un Internet tan caro?Starlink está pensado como un servicio estacionario, doméstico. No está ideado para conectarse a él desde terminales telefónicos celulares. En las ciudades y terrenos urbanos, en principio no podrá competir con las conexiones fijas, pues sus actuales latencias no hacen apto a este sistema, por ejemplo, para utilizar videojuegos online.El sistema continuará desarrollándose hasta crear una red de satélites más amplia, hasta cubrir todos los rincones del planeta. Como los equipos están configurados de acuerdo a la zona geográfica concreta donde reside el cliente, no podrán emplazarse a otro lugar o prestarse. Los envíos de los pedidos aún no son inmediatos; en los últimos meses la compañía no ha podido fabricar en plazo las unidades previstas, por lo que su entrega se puede demorar varias semanas. De hecho, Starlink avisa en sus comunicaciones de que la disponibilidad en España es todavía "limitada".La idea no es competir con la fibra óptica y las conexiones 5G, sino más bien complementarlas. En realidad todo dependerá de las necesidades de conexión de cada usuario. En un futuro la velocidad, latencia y capacidad del servicio podrán ir mejorando a medida que la compañía despliegue más satélites orbitales a baja altura (unos 550 km). Ya tiene unos 1.700 y su objetivo es llegar a unos 42.000, noticia que causó inquietud habida cuenta de la basura espacial e incidentes que podrían generarse y, más aún, a la luz de un estudio publicado en 2020 en la revista Nature donde se demuestra que bastaría con situar cuatro satélites a órbitas más altas para cubrir el 95% del globo terráqueo.

