Sebastián de Aparicio: el español milagroso al que hicieron Santo en México

De origen gallego, Sebastián de Aparicio amó mucho a México y en Puebla de los Ángeles dejó una verdadera escuela de agricultura. En vida siempre ayudó a gente... 12.01.2022, Sputnik Mundo

Por increíble que parezca, el cuerpo del español Sebastián de Aparicio Prado no ha sufrido alteraciones a pesar de haber pasado varios siglos desde su defunción. Es como si un manto mágico lo cubriera para evitar su descomposición. Sus restos mortales se encuentran expuestos dentro de una urna en un convento franciscano del siglo XVI de la ciudad mexicana de Puebla de los Ángeles, la primera ciudad de América fundada para gente española, principalmente para agricultores, que llegaba a Nueva España sin un lugar fijo para trabajar.Sebastián de Aparicio llevó una vida de grandes virtudes, riquezas y también de pobreza. Parte de su vida madura la vivió en los negocios y se dedicó a repartir mucha de su fortuna entre los pobres. Sus últimos años los dedicó a la oración y acabó siendo fraile, ordenado con 72 años y con cientos de milagros documentados.¿Pero, quién fue exactamente Sebastián de Aparicio y por qué fue tan importante para los mexicanos? La historia de este gallego comienza en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, cuando trabajaba en el puerto. Aunque nació en 1502 en A Gudiña, en la provincia gallega de Ourense, desde muy joven había estado dando tumbos por diferentes puntos de España buscando trabajo como labrador.Al puerto gaditano llegaban las embarcaciones de Nueva España (México) y él se quedaba ensimismado mirándolas preguntándose de dónde venían y que había en su interior. Esa curiosidad fue lo que le motivó a emigrar para buscar una mejora en la situación económica de sus padres y quiso viajar hasta allá. La corona española le concedió el permiso y en 1533 ya estaba pisando tierras mexicanas. Aún no tenía un fin religioso: su objetivo era seguir trabajando para construir su fortuna.En Puebla trabajaba transportando mercancías y se convierte en un importante comerciante carretero. Además, fue el responsable de establecer los cimientos de las futuras carreteras que hoy en día permanecen en México, como la de Zacatecas. Con el paso del tiempo se convirtió en un personaje muy importante en el transporte y en el comercio y, de hecho, actualmente se le venera como el santo patrón de los conductores en Puebla.Con el paso del tiempo se convirtió en una persona muy poderosa y adinerada, no le faltaba de nada. Compró tres grandes haciendas en México pero unos años antes de ingresar en la orden franciscana, decidió regalar todos sus bienes a sus trabajadores, a los pobres y al convento de Santa Clara. También contrajo matrimonio en dos ocasiones con chicas mucho más jóvenes que él, lo cuál ha sido objeto de críticas, pero en ambas quedó viudo. Murió sin descendencia, según decía, su idea era rescatar a esas jovencitas para tratarlas como doncellas, no como esposas.Murió con 98 años y su cadáver aún permanece intacto. Su cuerpo, que no está embalsamado, apareció incorrupto en todas las ocasiones en las que se le exhumó. Además, se han documentado 968 milagros en su biografía. El primero de ellos sucedió cuando Sebastián de Aparicio era tan solo un crío. Cuenta la leyenda que con 12 años se contagió de peste bubónica y los padres se vieron obligados a esconderle en el bosque. Una noche ocurrió un hecho milagroso que posteriormente narraría el pequeño Sebastián. Una loba llegó hacia él y comenzó a lamerles las llagas. Al día siguiente, estaba totalmente curado.

