El Kremlin niega relación entre maniobras militares en Rusia y consultas con la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Los ejercicios militares que se iniciaron el 11 de enero en el oeste de Rusia no tienen nada que ver con las consultas del Consejo... 12.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-12T10:31+0000

2022-01-12T10:31+0000

2022-01-12T11:38+0000

internacional

rusia

eeuu

maniobras

El portavoz señaló que esto es "una práctica común de cualquier fuerza armada".Además, destacó que Rusia no mantiene negociaciones sobre las garantías de seguridad con Estados Unidos desde una posición de fuerza.Añadió que Moscú presta atención a las "afirmaciones agresivas" de Washington en medio de las consultas y entiende a qué se debe.Al comentar el posible ingreso en el bloque militar de Finlandia, Peskov señaló que cualquier ampliación de la OTAN preocupa a Rusia porque se trata de un elemento de confrontación.Anteriormente, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, afirmó que Washington está listo para debatir con Finlandia y Suecia la posibilidad de sumarse a la OTAN si esos países expresan semejante deseo."Por supuesto, cualquier ampliación de la OTAN preocupa a Rusia. La OTAN no es una institución de desarrollo. La OTAN es una herramienta de la confrontación. (...) Por lo cual, la expansión de ese mecanismo representa una amenaza para nosotros", dijo Peskov al responder a una pregunta sobre la propuesta expresada por Nuland.El 13 de enero este tema se debatirá también en una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.La primera ronda de las negociaciones sobre las garantías de seguridad entre Rusia y Estados Unidos se celebró los días 9 y 10 de enero en la ciudad suiza de Ginebra.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, sobre todo de Ucrania.La iniciativa rusa prevé asimismo la creación de una línea directa con la OTAN para contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre ejercicios y maniobras militares.Además, Rusia insta a EEUU a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.El 15 de diciembre, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov entregó formalmente a su homóloga estadounidense Karen Donfried el documento que busca impedir la adhesión de Ucrania a la OTAN y compromete a Washington a retirar sus armas nucleares de Europa.Según varios medios, el Pentágono mantiene arsenales nucleares en bases militares en Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, entre otros países europeos.En una videoconferencia celebrada el 7 de diciembre con el mandatario estadounidense, Joe Biden, el presidente ruso, Vladímir Putin, le instó a dar garantías creíbles y vinculantes de que la OTAN no emplazaría misiles de corto y medio alcance cerca de las fronteras de Rusia, en particular, en Polonia y Rumanía.Estados Unidos cuenta ya con una base militar en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado.recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.

eeuu

2022

rusia, eeuu, maniobras