https://mundo.sputniknews.com/20220112/presidente-mexicano-plantea-ejes-de-diplomacia-a-embajadores-de-su-pais-1120218355.html

Presidente mexicano plantea ejes de diplomacia a embajadores de su país

Presidente mexicano plantea ejes de diplomacia a embajadores de su país

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió el martes mediante videoconferencia con cónsules y embajadores de... 12.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-12T02:15+0000

2022-01-12T02:15+0000

2022-01-12T02:15+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109200/15/1092001509_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_29f03979aa947bd78478ff193f541042.jpg

Con base en los principios de la Constitución mexicana de 1917, el mandatario recomendó aplicar "la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, y la solución pacífica de las controversias".El jefe del Ejecutivo presentó a la reunión anual del cuerpo diplomático cinco instrucciones de política exterior.En primer lugar, señaló que es fundamental garantizar la protección de las comunidades de mexicanos que viven en EEUU, para evitar el maltrato y la discriminación."Tenemos que apoyarlos, no está de más reconocer que en estos momentos difíciles por la pandemia los migrantes nos han ayudado mucho: este año que acaba de terminar (2021) significó una entrada de remesas de más de 50.000 millones de dólares desde EEUU", dijo el gobernante en un mensaje desde su despacho.Apuntó que los envíos de los trabajadores migrantes a sus familiares "son la principal fuente de ingresos" a México."No olvidemos que eso llega abajo, a la gente más necesitada, a diez millones de familias" de escasos recursos del país, añadió.En segundo lugar, llamó a contribuir al fortalecimiento de la integración económica, con respeto a las soberanías, entre México, EEUU y Canadá, tras la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC)."Todo esto tiene que ir acompañado de una política de toda América: nada de intervencionismos ni de esas medidas medievales de castigo o bloqueos a pueblos que no se someten a hegemonías", advirtió.En tercer lugar propuso buscar un acuerdo para respetarse y complementarse "y fortalecer América frente al avance de otras regiones del mundo".El cuarto punto es conservar la política de asilo para "que los perseguidos de cualquier parte del mundo encuentren refugio" en México."Mantener vigente el derecho de asilo", expresó.Finalmente, sostuvo que México mantendrá relaciones de amistad, respeto y paz con los gobiernos y pueblos del mundo.López Obrador dio positivo a la variante ómicron del nuevo coronavirus, y espera convalecer durante un semana, en lo que es su segundo contagio después del que sufrió en enero del año pasado.

https://mundo.sputniknews.com/20220111/amlo-arranca-2022-con-cambios-clave-en-su-gabinete-hay-nuevos-titulares-de-bienestar-y-fonatur--1120204726.html

https://mundo.sputniknews.com/20211230/los-vinculos-con-cuba-nicaragua-y-cuba-que-segun-el-pan-lastimaron-a-mexico-en-2021-1119893743.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, méxico