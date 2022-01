https://mundo.sputniknews.com/20220112/moscu-constata-que-no-hay-espacio-para-una-agenda-comun-positiva-entre-rusia-y-la-otan-1120241403.html

Moscú constata que "no hay espacio para una agenda común positiva" entre Rusia y la OTAN

12.01.2022

"Finalmente, uno de los elementos de esta imagen bastante triste es que, como resultado de la decisión de la OTAN, se suspendió toda la cooperación práctica entre nosotros y la alianza en zonas de interés común. Hasta la fecha, no tenemos una agenda positiva unificadora, en absoluto", dijo Grushko a los periodistas.A pesar de eso, las garantías de seguridad propuestas por Rusia mejorarán la seguridad tanto en Rusia como en los países miembros de la Alianza Atlántica, declaró el vicecanciller ruso Alexandr Grushkó."Las medidas que proponemos (...) mejorarán no solo la seguridad militar de la Federación de Rusia (...) sino también la seguridad de los propios países miembros de la OTAN", dijo Grushkó tras la reunión del Consejo OTAN-Rusia celebrada el 12 de enero.Grushkó afirmó que EEUU y sus aliados tratan de establecer su primacía en todos los teatros de operaciones.El vicecanciller también destacó la degradación total del sistema de control de armas al recordar que EEUU salió del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance no permitió que los países de la OTAN ratificaran el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y el año pasado renunció de manera unilateral al Tratado de Cielos Abiertos.Según Grushkó, Moscú no puede convenir con la postura de la OTAN de que Rusia es su "principal adversario y amenaza" y tomará todas las medidas para impedir que se menoscaben sus intereses.Rusia dispone de "todo el conjunto de medidas técnico-militares" que podría aplicar en caso de una amenaza para su seguridad, agregó.Grushkó declaró que, a su vez, la Alianza busca "contener a Rusia" y destina "recursos enormes" para lograr este objetivo.Expresó su convicción de que la OTAN hace caso omiso a los interés de seguridad manifestados por otros países y organismos, mientras Rusia parte de que el principio de la indivisibilidad de la seguridad debe incluir los intereses de todas las partes.Bruselas acogió la reunión del Consejo Rusia-OTAN para debatir las garantías de seguridad en Europa propuestas por Moscú.El tema ya se debatió los días 9 y 10 de enero en Ginebra en las negociaciones de Estados Unidos y Rusia y también se discutirá el 13 de enero en una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.A finales de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, sobre todo de Ucrania.

