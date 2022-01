https://mundo.sputniknews.com/20220112/los-netanyahu-acusan-a-olmert-de-difamacion-el-exmandatario-los-llamo-enfermos-mentales-1120245883.html

Los Netanyahu acusan a Olmert de difamación, el exmandatario los llamó "enfermos mentales"

Los Netanyahu acusan a Olmert de difamación, el exmandatario los llamó "enfermos mentales"

TEL AVIV (Sputnik) — Benjamin Netanyahu y Ehud Olmert, dos ex primeros ministros de Israel, se enfrentan en los tribunales en un caso de difamación: la familia... 12.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-12T17:31+0000

2022-01-12T17:31+0000

2022-01-12T17:31+0000

internacional

oriente medio

israel

benjamín netanyahu

ehud olmert

salud mental

psiquiatría

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1120245658_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b7eee192de56226aff5bc23b416ae365.jpg

El pasado mes de mayo, la familia Netanyahu presentó una demanda por difamación contra Olmert que pretende conseguir 837.000 shekels (257.000 dólares) por daños y perjuicios y señala los "esfuerzos obsesivos de Olmert para dañar su buen nombre en público, por celos y profunda frustración".La acusación se basa en dos entrevistas dadas por Olmert antes de las últimas elecciones generales, cuando Netanyahu se presentaba como candidato al tiempo que estaba siendo juzgado por corrupción.En ambas ocasiones, una en el Canal 12 y otra con el sitio de noticias DemocraTV, Olmert criticó a Netanyahu diciendo que "lo que es irreparable es la enfermedad mental del primer ministro, su esposa y su hijo", refiriéndose a Yair Netanyahu.La sesión del 10 de enero terminó con ambas partes negándose a llegar a un compromiso, a pesar de que el juez las instó a hacerlo. En un momento dado, Olmert parecía dispuesto a disculparse por sus comentarios, pero luego se retractó cuando el tribunal sugirió que fijaría una suma por "indemnización", a lo que Olmert se negó. Por lo tanto, el caso continuará, según los informativos del Canal 12.¿Por qué "enfermos mentales"?Olmert ha argumentado en su defensa que su opinión refleja la atmósfera en partes del público israelí, y también que las palabras que usó no fueron calumniosas sino descriptivas y verdaderas. Por eso pidió al tribunal que permita que un psiquiatra de su elección evalúe a los Netanyahu.El abogado de Netanyahu, Yossi Cohen, aseguró no entender de dónde venían las acusaciones de Olmert y agregó: "No tenemos ningún problema con el señor Olmert, ha pasado por cosas difíciles. Pero una familia, que a mis ojos es una de las mejores de Israel, que está sentada aquí ¿tiene que escuchar que un ex primer ministro, que por cierto no tiene un pasado limpio, los llama enfermos mentales?".El abogado se refería a que antes de convertirse en primer ministro, Olmert cumplió condena después de ser declarado culpable de corrupción durante su tiempo como alcalde de Jerusalén.¿Frivolización de la enfermedad mental?El abogado de Olmert, Amir Titonovich, pidió acceso a información médica sobre la familia, pero el juez respondió que esos registros médicos no eran el problema, sino más bien si Olmert tenía una base para sus comentarios cuando los hizo y agregó que si era solo su opinión era un asunto, pero si insistía en decir que sus palabras eran "verdaderas", tendría que probarlo.El juez también dijo que era "lamentable que un tema doloroso como la enfermedad mental se estuviera usando y convirtiendo en circo" en las presentaciones de ambas partes a la corte.El juez no pasó por alto la insistencia de los demandantes, los Netanyahu, de tratar de saltarse la sesión o que se llevara a cabo por videoconferencia.Olmert precedió a Netanyahu como primer ministro de Israel, terminando su mandato antes de ser acusado formalmente de cargos de corrupción. Fue condenado por fraude en 2014 y cumplió 16 meses de una condena de 27 meses de prisión.Netanyahu está siendo juzgado actualmente en tres casos de corrupción separados. Se enfrenta a cargos de fraude y abuso de confianza en el caso 1000 y en el caso 2000, y cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en el caso 4000. Netanyahu niega todas las acusaciones en su contra.Su familia también ha estado involucrada en varios casos de difamación en los últimos años, tanto como demandados como demandantes.La sospecha de que el comportamiento de la familia Netanyahu es, como mínimo, excéntrico, no es ajena a la opinión pública israelí, y muchos esperan con expectación la continuación de este nuevo capítulo.

https://mundo.sputniknews.com/20211227/2021-el-ano-en-el-que-benjamin-netanyahu-dejo-de-ser-primer-ministro-1119759232.html

https://mundo.sputniknews.com/20210502/exploto-netanyahu-a-un-multimillonario-con-problemas-mentales-1111813523.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oriente medio, israel, benjamín netanyahu, ehud olmert, salud mental, psiquiatría