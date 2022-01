https://mundo.sputniknews.com/20220112/lo-que-se-sabe-del-accidente-del-camion-falso-del-gobierno-de-mexico-que-transportaba-migrantes-1120243202.html

Lo que se sabe del accidente del camión falso del Gobierno de México que transportaba migrantes

Un camión con los sellos de Diconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) chocó mientras transportaba ilegalmente a un grupo de migrantes, incluidos... 12.01.2022, Sputnik Mundo

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 264 de la autopista Puebla-Veracruz, entre Ciudad Mendoza y Orizaba este 11 de enero, cuando se reportó el choque de un supuesto vehículo perteneciente al Gobierno federal.Elementos de la Secretaría de Seguridad de Puebla y Veracruz acudieron al lugar de los hechos y encontraron a un grupo de migrantes de origen centroamericano escondidos en la caja del vehículo tipo Torton con placas 64-AN-8T.Aunque de manera oficial el Gobierno de México manejó una cifra de entre 40 y 50 migrantes afectados en el choque, en total se atendió a 38 personas de un estimado de 170 que viajaban escondidos.Segalmex aclaró que el vehículo impactado "no pertenece al parque vehicular propio y/o arrendado de la institución", razón por la que se procederá legalmente "a fin de que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley".La dependencia agregó que los sellos de Diconsa fueron clonados, por lo que se deslindaron de cualquier vínculo con el transporte de migrantes.Luego del choque, el chófer del vehículo se dio a la fuga y los migrantes recibieron atención médica por parte del Instituto Nacional de Migración (Inami), donde deberán permanecer hasta que se resuelva su situación legal.Sin heridas gravesDurante la conferencia matutina de este 12 de enero, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detalló que el accidente sólo dejó lesiones leves a los migrantes y no hubo "desgracias que lamentar"."Se les proporcionó atención, no hay, afortunadamente, desgracias que lamentar. Son golpes leves y se está atendiendo a los migrantes", aseguró el titular de la Segob.López Hernández confirmó que ya se realiza una investigación sobre lo ocurrido, pues estiman que en dicho vehículo viajaban 170 migrantes procedentes de Nicaragua, Guatemala y Honduras."Nuestra prioridad es la protección de migrantes, garantizar libre tránsito por el país y, en este caso, están siendo atendidos por autoridades migratorias, el sector salud para atender los golpes y autoridades estatales", declaró el funcionario federal.

