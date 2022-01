La ministra española de Sanidad apuesta por "gripalizar" el COVID-19

https://mundo.sputniknews.com/20220112/la-ministra-espanola-de-sanidad-apuesta-por-gripalizar-el-covid-19-1120250955.html

BILBAO (Sputnik) — La ministra de Sanidad española, Carolina Darias, se mostró partidaria de pasar de un tratamiento de "pandemia a endemia" en cuanto a la... 12.01.2022, Sputnik Mundo

"Tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la COVID-19, una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos. Nunca antes", dijo a los periodistas tras reunirse con los responsables de Sanidad regionales.Darias no dio detalles sobre esta nueva manera de gestionar el COVID-19 y se limitó a añadir que se haría "de la mano de los expertos y de manera conjunta con el Consejo Interterritorial", en referencia al órgano de coordinación de la Sanidad española entre la administración central y las regionales.La progresiva transición hacia una "gripalización" del COVID-19 ya fue adelantada por el presidente español, Pedro Sánchez, el pasado lunes 10 en una entrevista radiofónica.Una opinión que no fue compartida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni por la Agencia Europea del Medicamento —EMA, por sus siglas en inglés—, desde donde se apostó por la prudencia y por seguir considerándolo un virus pandémico y no endémico.Carolina Darias adelantó asimismo que en la jornada del jueves 13 se establecerá un precio máximo de los test rápidos de antígenos, una acusada demanda de la sociedad española que vio en esta ola de ómicron cómo en los países del entorno había mayor disponibilidad y a un precio mucho más bajo que en España.La titular de la Sanidad española destacó asimismo las características del Paxlovid, el antiviral de la compañía Pfizer, aprobado en Europa a finales de enero y sobre el que el presidente Pedro Sánchez anunció esta semana una compra inicial de 344.000 dosis en enero.“Es una gran noticia que podamos contar con una nueva arma contra el virus”, dijo Darias que recordó que reduce “en torno al 89% el riesgo de hospitalización, en pacientes con riesgo de progresión a enfermedad grave”, que recordó que para ello se debe administrar en los tres días siguientes al inicio de los síntomas.La ministra española también informó de que la velocidad de crecimiento de los contagios se está deteniendo y de que la mascarilla en exteriores es una medida “muy temporal”.

