Hospital israelí abre el primer pabellón infantil de ómicron con clases y payasos

TEL AVIV (Sputnik) — El hospital Sheba informó de la apertura de la primera unidad pediátrica ómicron del país para prepararse ante la inminente afluencia de... 12.01.2022, Sputnik Mundo

"Ómicron parece ser menos virulento que otras variantes, pero la gran cantidad de infectados significa que los niños serán hospitalizados", advirtió el doctor Moshe Ashkenazi, director de la nueva sala, al diario Times of Israel.Según el galeno, tienen "una sensación de déjà vu desde la primera ola, y nos estamos preparando para una guerra, tal como lo hicimos en la primera ola".La nueva sala de Sheba, ubicada en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, tendrá payasos médicos disponibles para animar a los niños. También tendrá una nueva característica que no estaba presente en olas anteriores: los niños podrán mantenerse al día con su trabajo escolar con enseñanza presencial.Asimismo, instó a los padres a no bajar sus defensas contra el virus por la lógica de que causa una enfermedad relativamente leve en los niños, ya que Ashkenazi cree que el coronavirus es una amenaza real.Las instalaciones para niños con coronavirus operaron en oleadas anteriores, pero todas habían estado cerradas hasta ahora.

