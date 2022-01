https://mundo.sputniknews.com/20220112/haiti-zanja-polemica-senatorial-pero-la-crisis-politica-continua-1120259165.html

Haití zanja la polémica senatorial pero la crisis política continúa

Haití zanja la polémica senatorial pero la crisis política continúa

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El lunes se zanjó la polémica de la duración del mandato de los diez senadores en activo, con un presunto acuerdo bajo la mesa... 12.01.2022

américa latina

haití

ariel henry

Desde mediados de diciembre creció la discrepancia sobre el fin del mandato de los únicos funcionarios electos del país, especialmente impulsado por grupos políticos aliados al Gobierno, para los cuales los parlamentarios cesaban sus funciones.De hecho, el portavoz del Sector Democrático y Popular, André Michel, dijo en Twitter que tomaba nota del fin de la legislatura y alentó a las autoridades a centrarse en asuntos como la seguridad y la auditoría de las instituciones estatales.Para el presidente del Senado, Joseph Lambert, quien fue reelecto al frente del cuerpo el mismo lunes, es el pueblo con su papeleta en la mano el que soberanamente cumplió con su deber ciudadano de elegir a las personas que se quieren en cada departamento.El legislador calificó de campaña mediática "para instaurar un proyecto dictatorial" las estimaciones de sectores políticos para los cuales los senadores deben abandonar sus puestos.Saint Jean dijo a esta agencia que aunque coincide en que jurídicamente los parlamentarios deben mantener los cargos hasta enero de 2023, en el aspecto político "los senadores deberían retirarse, porque no están ejerciendo nada, no hacen trabajo de control, o de representación, no aprueban leyes, y están gastando recursos financieros y materiales del pueblo"."De los 10 senadores, nueve son del PHTK (Partido Haitiano Tet Kale) y aliados, un régimen que acaparó el Estado haitiano, estableciendo la corrupción, violación de todo tipo, masacres, secuestros y una impunidad generalizada", sostuvo el activista, que insiste en que el mejor camino para el país es llegar a un consenso legítimo.Durante la apertura del año legislativo, Lambert, que se autodenomina como "animal político", alentó a las autoridades a realizar elecciones en 2022 en aras de que el país recobre la legitimidad y regrese al camino de la democracia."Tenemos que trabajar juntos", subrayó, mientras insistió en la urgencia de alcanzar un acuerdo nacional.ConsensoSaint Jean concuerda en que el país precisa de un consenso, así como retomar la senda de la Constitución de 1986, adoptada tras la caída de la dictadura de François y Jean Claude Duvalier.A diferencia de los parlamentarios, las fuerzas progresistas como el partido Rasin Kan Pep la sostienen que debe adoptarse el Acuerdo de Montana, que reúne a centenares de organizaciones con un amplio proceso de participación.Mientras aún los políticos no llegan a un verdadero consenso, el país se hunde en la violencia, con casi cien bandas armadas que operan con impunidad.Los casos más recientes fueron los asesinatos de dos periodistas y el intento de atentado contra el primer ministro, mientras el millar de secuestros y el magnicidio contra el presidente Jovenel Moise ocurrido en 2021, sigue sin respuestas.

