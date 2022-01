https://mundo.sputniknews.com/20220112/gobierno-de-mexico-va-por-plan-de-austeridad-para-el-ine-por-consulta-de-revocacion--1120232555.html

Gobierno de México va por plan de austeridad para el INE por consulta de revocación

Gobierno de México va por plan de austeridad para el INE por consulta de revocación

El titular de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), Adán Augusto López, señaló que el Gobierno federal tiene el derecho de presentar una propuesta al... 12.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-12T14:43+0000

2022-01-12T14:43+0000

2022-01-12T14:43+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1120232408_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_0792c9bfbc24ed0380985fcb3fb906d8.jpg

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular de la Segob, señaló que el Gobierno de México podría presentar al INE un plan de austeridad para la organización de la consulta de revocación de mandato. De acuerdo con Adán Augusto López, las autoridades federales tienen el derecho de proponer un plan, independientemente de que el INE solicite una ampliación de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tal y como se tiene previsto. "Yo no descarto que nosotros hagamos pública una propuesta de austeridad, pero no está desasociado con la obligación que tiene el INE de solicitar la ampliación de recursos", dijo el funcionario. "Esperemos a que haya una propuesta, una comunicación oficial, pero eso no coarta el derecho que tenemos nosotros de hacer un análisis y presentar un plan de austeridad", abundó López Hernández. Asimismo, el titular de la Segob indicó que en caso de que el Gobierno presente un plan de austeridad al INE, este será público."Tenemos derecho de saber en qué se gasta el recurso público y, en todo caso, sugerir al INE o a las autoridades medidas de austeridad", agregó López Hernández, quien esta semana encabezará la conferencia de prensa diaria en ausencia del presidente de México, quien dio positivo a COVID-19.

https://mundo.sputniknews.com/20220110/ine-preve-que-amlo-alcance-las-firmas-requeridas-para-consulta-de-revocacion-de-mandato-1120140270.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), méxico