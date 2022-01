https://mundo.sputniknews.com/20220112/dos-brasilenos-y-un-perro-recorren-america-en-una-camioneta-1120251474.html

Dos brasileños y un perro recorren América en una camioneta

Ellen, Jorge y su perro Ludo comenzaron su travesía en su vehículo llamado "Sarah", en honor a una película de aventuras, con el fin de recorrer desde Ushuaia hasta Alaska. Hoy conoceremos la historia de este proyecto llamado: “Sarahvan trip”.

Salir a recorrer el mundo en vehículo es una aventura que muchas personas se han planteado. Pero hacerlo junto a un perro y en medio de la pandemia es arriesgado, aunque no un freno para estos aventureros.Ellen, Jorge y Ludo dejaron Brasil para recorrer el mundo. Salieron pese a la pandemia porque al tener las medidas de protección sanitaria, vieron que era posible. Y además estaban en un momento de su vida, incluído el perro, que no podía esperar.La van Renault Master del año 2001 era utilizada por el cuerpo de Bomberos, y tenía sus años de uso detrás. Jorge y Ellen compraron la camioneta y desde cero construyeron el interior de lo que hoy es su casa, con una mesa que también es escritorio, cama, baño, cocina y placards para guardar sus objetos y los de la casa. Así comenzó “Sarahvan trip”.El nombre del vehículo tiene un curioso origen y, como el del perro Ludo, proviene de la película El laberinto. La magia del tiempo (1986) y en la que actúan David Bowie y Jennifer Connelly.Una de las protagonistas, Sarah, es una joven que debe ingresar a un laberinto para recuperar a su pequeño hermano raptado por el rey de los duendes. Durante esa aventura, ella conoce a varios personajes que la acompañan. Uno de ellos es un monstruo llamado Ludo, que la ayudará a encontrar al niño.Jorge, influenciado por este film, eligió este nombre al considerar que la van "Sarah" los acompañará durante meses en un viaje en el que también sabe que enfrentarán muchos desafíos.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

