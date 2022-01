Un nuevo año que inicia con tensión en la península coreana

https://mundo.sputniknews.com/20220111/un-nuevo-ano-que-inicia-con-tension-en-la-peninsula-coreana-1120207007.html

Un nuevo lanzamiento de misil por parte de Corea del Norte generó reacciones de Corea del Sur, China y Japón. En otro orden, en Chile avanza la campaña para incluir la seguridad social pública en la nueva Constitución. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Este martes 11 Corea del Norte lanzó un segundo misil en lo que va de este año que recién comienza. Como en la acción del pasado 5 de enero, el misil cayó en las cercanías de las aguas territoriales de Japón.El primer ministro nipón, Fumio Kishida, calificó el acto de "extremadamente deplorable", en tanto ordenó a su gabinete y al Ministerio de Defensa analizar la situación.No se descarta que haya sido el ensayo de un misil balístico. De serlo, constituiría una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.Corea del Sur, primera nación en reportar el hecho, expresó su “fuerte pesar” e instó a su vecino del Norte a retomar el diálogo.China por su parte exhortó a todas las partes a no sacar conclusiones precipitadas y a ser cautelosos en las declaraciones y acciones. Pekín aseguró que siempre defendió que el Consejo de Seguridad de la ONU desempeñe un papel positivo en la resolución del conflicto en la península coreana.El experto recordó que "el proceso de paz llevado a cabo entre las dos Coreas sufrió un revés tras el triunfo de Park Geun-hye [2013-2017] como presidenta surcoreana por sus políticas de endurecimiento en contra de las conversaciones"."Cuando fue reemplazada por Moon Jae-in [desde 2017] ha habido un acercamiento. (...) Sin embargo, con la actual presión de EEUU sobre China, y por ende sobre Corea del Norte, resulta poco alentador tomar este diálogo de paz con esperanza de llegar a buen puerto", reflexionó el entrevistado.A pesar de que ambas Coreas se encuentran en una tregua, "técnicamente" siguen en guerra desde 1953.Un reciente documento relevante para las relaciones entre las dos Coreas —la Declaración de Panmunjom para la Paz, la Prosperidad y la Unificación de la Península de Corea— fue firmado por el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano Moon Jae-in, en abril 2018.En esta edición de En Órbita abordamos —entre otros temas— un diálogo con Luis Mesina, vocero de la Coordinadora No Más AFP de Chile, sobre el avance de la campaña para incluir la seguridad social pública en la nueva Constitución. Y además la visita del candidato presidencial colombiano Gustavo Petro en España.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

