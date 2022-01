https://mundo.sputniknews.com/20220111/rock-in-rio-cumple-anos-las-cosas-mas-curiosas-que-no-sabias-sobre-el-festival--1120195783.html

Rock in Rio cumple años: las cosas más curiosas que no sabías sobre el festival

El 11 de enero de 1985 se inició en Río de Janeiro la primera edición del Rock in Rio, un evento que se volvió conocido mundialmente como "el festival más...

Números asombrososEl primer Rock in Rio se celebró entre los días 11 y 20 de enero de 1985 en una amplia área de 250.000 metros cuadrados en la zona oeste de Río de Janeiro, la cual fue bautizada como Ciudad del Rock. El escenario construido para el festival entró en la historia como el mayor de todos los tiempos hasta aquel entonces, tenía 80 metros de largo.Para ver a los más de 30 grandes nombres de la música nacional e internacional —entre los cuales se encontraban Queen, Iron Maiden y AC/DC​​— se reunieron en el evento casi 1,4 millón de espectadores. Para comparación, el icónico festival de Woodstock, en Estados Unidos, tuvo un público estimado de 400.000 personas.Un enorme gasto económicoDesde su primera edición, el Rock in Rio terminó conociéndose como "el festival más grande del mundo", aunque a día de hoy se llevan a cabo diversos eventos musicales de mayor escala. Pero pese al estruendoso éxito, el evento supuso una enorme pérdida financiera para su creador, Roberto Medina.Según ha revelado recientemente el empresario, el RIR de 1985 le causó un prejuicio de ocho millones de dólares de la época. Además, Medina se vio obligado a destruir la Ciudad del Rock tras el festival, debido a órdenes del entonces gobernador del Río de Janeiro, Leonel Brizola, quien veía a Medina como un posible adversario político.Estrellas inalcanzablesA lo largo de sus 37 años de historia y sus 20 ediciones, el Rock in Rio ha recibido a más de 2.300 artistas. Algunos, sin embargo, siguen sin pisar el escenario del festival.Según Medina, independientemente de la edición, trabaja "incansablemente" para tener a dos personas en el RIR. La primera de ellas es el icónico cantante Roberto Carlos, conocido en Brasil como el Rey de la música.La segunda celebridad que Medina sigue intentando convencer a presentarse en su evento es la estrella del pop Lady Gaga."Hace cuatro años ella canceló la visita por motivos de salud y yo me quedé frustrado. La estamos buscando ahora, pero actualmente no está interesada en hacer una gira por América Latina. Seguiré molestándola", afirmó el empresario.Pedidos insólitosLidiar con las exigencias extravagantes de las celebridades es algo con lo que el organizador del Rock in Rio tuvo que enfrentarse ya en 1985.El empresario dice, sin embargo, que nadie supera a Axl Rose, el cantante de Guns N' Roses, quien le dio trabajo tanto en Río de Janeiro, como en la edición portuguesa del evento, en Lisboa.En Brasil, el músico se negó a subir al escenario si no se borraran las grabaciones hechas por Globo —uno de los principales canales televisivos del país— de una pelea en la que se involucró uno de los miembros de su equipo. Por suerte, Medina logró cumplir el capricho de Rose media hora antes de su concierto, por lo que el show se realizó como estaba planeado.

