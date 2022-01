https://mundo.sputniknews.com/20220111/mexico-tiene-ocho-solicitudes-para-explorar-yacimientos-de-litio-revela-adan-augusto-lopez-1120194033.html

México tiene ocho solicitudes para explorar yacimientos de litio, revela Adán Augusto López

El titular de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), Adán Augusto López, señaló que el país tiene reservas importantes de litio, un mineral que es... 11.01.2022, Sputnik Mundo

Al dar la conferencia de prensa diaria en sustitución del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Segob reveló que el país ha recibido al menos ocho solicitudes para la exploración de yacimientos de litio. De acuerdo con López Hernández, el país cuenta con amplias reservas del mineral, el cual ha tenido un auge, pues es necesario para la producción de baterías. "El país tiene reservas importantes, yacimientos importantes de litio, sucede que cuando uno solicita un permiso para la exploración de posibles metales o para exploración, pensado obtener la concesión de una mina, pues no se puede o no se especifica, uno no sabe qué es lo que se va encontrar ahí, es general", explicó el titular de la Segob. López Hernández señaló que una empresa informó que había encontrado un yacimiento de litio, todo eso previo al envío de la reforma energética en donde se nacionaliza el mineral. Las concesiones que se habían otorgado antes de la reforma, reiteró el funcionario, serán respetadas. "El señor presidente, ha sido claro, el litio será, o es propiedad de la nación, se va regular su explotación y los permisos que hayan sido otorgados con anterioridad a la presentación de la iniciativa de reforma están vigentes", indicó.

