https://mundo.sputniknews.com/20220111/mexico-la-seguridad-publica-y-la-violencia-desafios-clave-del-gobierno-1120210173.html

México: la seguridad pública y la violencia, desafíos clave del Gobierno

México: la seguridad pública y la violencia, desafíos clave del Gobierno

El analista político y escritor mexicano Julián Andrade dialogó con Telescopio sobre los retos de este año de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ya... 11.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-11T22:05+0000

2022-01-11T22:05+0000

2022-01-11T22:05+0000

telescopio

seguridad

andrés manuel lópez obrador

guardia nacional

méxico

reforma eléctrica de amlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1120210148_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f623781e5cbb53c3a07b85c3622984aa.jpg

México: la seguridad pública y la violencia, desafíos clave del Gobierno México: la seguridad pública y la violencia, desafíos clave del Gobierno

El país norteamericano, con cerca de 129 millones de habitantes, terminó el año 2021 con más de 35 mil homicidios y con el descontento de las organizaciones sociales por la violencia reinante y el accionar de los grupos del narcotráfico.Uno de los principales objetivos del presidente AMLO, que goza de una aprobación popular cercana al 64%, es aprobar la reforma de la Guardia Nacional con el fin de garantizar "la protección del pueblo", sostuvo el jefe de Estado.Más allá de los guarismos de evaluación positiva, buena parte de la población entiende que, en el terreno de la seguridad pública, el Ejecutivo debería aplicar medidas más eficientes.El analista político y escritor mexicano, Julián Andrade, explicó a Telescopio que más allá que "los niveles de aprobación general del presidente siguen siendo muy altos, eso no tiene que ver con la aprobación hacia sus políticas de Gobierno”."El tema de la seguridad es claro, la aprobación no es alta y no puede serlo cuando se conocen episodios como el reciente de Zacatecas, donde se hallaron 10 cadáveres en la puerta de la oficina del gobernador, ubicados al lado de un árbol de Navidad", sostuvo.“No es que no haya interés en combatir el tema drogas. Pero ocurre que el Gobierno de AMLO desarrolla una nueva estrategia que pone énfasis en revertir las condiciones sociales que generan la violencia. Y eso no se ha traducido en una táctica igual de poderosa en el combate diario contra el crimen organizado", indicó el entrevistado.De acuerdo con Andrade, que exista un alto nivel de violencia evidencia que esta "no ha sido responsabilidad del Estado mexicano ni de sus cuerpos de seguridad sino de los propios criminales. Y como ahora no se los está combatiendo con la misma intensidad que en épocas pasadas, el reflejo se ve en la actualidad con más homicidios que nunca".El analista mexicano también se refirió al rol del país norteamericano en el panorama regional, y ante la expectativa de cambio de signo político en varios de los gobiernos de América Latina.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

seguridad, andrés manuel lópez obrador, guardia nacional, méxico, reforma eléctrica de amlo, аудио