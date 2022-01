https://mundo.sputniknews.com/20220111/lo-que-le-espera-al-gobierno-de-bolsonaro-en-un-ano-de-elecciones-1120183110.html

Lo que le espera al Gobierno de Bolsonaro en un año de elecciones

El año que se inicia es de gran importancia política para Brasil, ya que en octubre se llevarán a cabo las decisivas elecciones presidenciales en el país...

Pese a numerosas controversias, Jair Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil en la segunda vuelta de los comicios presidenciales del 2018 con el 55,13% de los votos válidos. Cuando llegó al poder, tenía a su lado importantes actores y segmentos de la sociedad brasileña, como empresarios —en particular de la esfera de los agronegocios— e iglesias neopentecostales.A raíz de sus inflamadas promesas a lo largo de su carrera electoral, eran altas las expectativas para el inicio de lo que se decía que sería el primer Gobierno conservador desde la redemocratización del país. Entre otras cosas, Bolsonaro prometió combatir la corrupción, aplicando las reformas necesarias al Estado.El prometedor futuro, sin embargo, nunca llegó. ¿Qué pasó con el Gobierno de Bolsonaro? ¿Por qué las reformas prometidas no se implementaron? ¿Podrá el político ser reelegido en 2022? Marcelo Vitorino, especialista en marketing electoral y figura reconocida en las campañas de políticos conservadores, explicó a Sputnik cuál es la situación actual del líder brasileño.El inicio de los erroresPara el analista, los errores de Bolsonaro comenzaron todavía en su primer año de Presidencia, cuando no se implementaron las reformas administrativas y tributarias. Vitorino cree que el descrédito general del Gobierno se agravó con la tardanza en poner en práctica los cambios prometidos.Aunque no era posible adivinarlo, al año siguiente de la llegada de Bolsonaro al poder, Brasil fue golpeado por la pandemia de la COVID-19, lo que hizo más difícil tratar el tema de las reformas, ya que el Congreso y la sociedad tenían como prioridad las cuestiones referentes al confinamiento, las vacunas y las posibles consecuencias del cierre de la economía.Según el pronóstico de Vitorino, las reformas tampoco se llevarán a cabo en 2022, lo que dificulta todavía más la situación de Bolsonaro, ya que fue elegido con un plan de Gobierno que prometía ser esencialmente reformista.Las posibilidades de Bolsonaro en 2022El analista considera que, pese a la crisis económica y sus reflejos inflacionistas, las posibilidades de Bolsonaro volver a ser elegido en 2022 dependerán de un buen uso de las estructuras gubernamentales.El controvertido manejo de la crisis del COVID-19 por parte de Bolsonaro siempre dejará en la memoria de los electores las más de 600.000 muertes registradas en el país. Sin embargo, Vitorino considera que existe una medida que podría mejorar la imagen de Bolsonaro ante la población, al menos entre los más pobres. Se trata del Auxilio Brasil, un programa de beneficios sociales recién implementado que pagará una suma mensual para familias en situación de pobreza.Otro as bajo la manga del presidente, según el experto, son las numerosas obras llevadas a cabo bajo el liderazgo del ministro de Infraestructura, Tarcisio Freitas. El buen desempeño del alto cargo le rindió incluso una nominación a candidato a gobernador del estado de Sao Paulo, el más importante del país en términos de economía.Sin embargo, Vitorino puso de relieve que Bolsonaro tiene un gran enemigo en su campaña: el tiempo. Queda poco tiempo para que el Gobierno haga buen uso de la maquinaria pública, de manera que convenza a la población de las obras e iniciativas llevadas a cabo. El Tribunal Electoral de Brasil estipula el mes de mayo como plazo máximo para que los políticos inauguren obras en un año de elecciones.Cómo puede Bolsonaro recuperar a su electoradoLos sondeos indican que el conservadurismo en Brasil aumentó en todos los grupos de etarios y sociales, en ambos sexos, en todos los niveles educativos y en todas las religiones. El fenómeno sugiere que hay espacio para que Bolsonaro crezca en las encuestas, pero se necesitará cautela y acciones contundentes.Vitorino considera que para ser reelegido, el presidente "tendrá que aferrarse a cuestiones de moralidad, familia y, sobre todo, conservadurismo". Sin embargo, no será tan fácil como lo fue en 2018. Aunque una gran parte de los brasileños se muestra reticente a temas considerados progresistas, como el aborto y las drogas, las circunstancias que rodean la elección presidencial de 2022 serán diferentes a las de los últimos comicios.La vuelta de LulaA raíz de su actuación en las Fuerzas Armadas de Brasil en el pasado, Bolsonaro goza de gran prestigio entre los militares del país. Además, supo catalizar el sector más importante de la economía brasileña, el agronegocio. A partir de una serie de decretos para liberar más áreas para pastos y más pesticidas para promover cultivos y plantaciones de soja, se ganó la confianza de este importante sector.Sin embargo, la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones de 2022 cambió el escenario y las perspectivas electorales. Para Victorino, Bolsonaro debe tener cerca del 30% de los votos válidos. Lo más probable es que logre obtener entre el 21% y el 22% en las urnas.El analista, además, puso de relieve que, actualmente, entre los electores de Bolsonaro quedan solamente "unos cuantos ruralistas, evangélicos y armamentistas", pero que la popularidad de Lula también crece entre estos segmentos de la sociedad.

política, brasil, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, elecciones presidenciales