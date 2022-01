https://mundo.sputniknews.com/20220111/justicia-boliviana-fijara-fecha-de-primer-juicio-a-expresidenta-anez-1120207439.html

Justicia boliviana fijará fecha de primer juicio a expresidenta Áñez

Justicia boliviana fijará fecha de primer juicio a expresidenta Áñez

LA PAZ (Sputnik) — Un tribunal boliviano prevé ordenar el 12 de enero la apertura formal del primer juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez... 11.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-11T20:35+0000

2022-01-11T20:35+0000

2022-01-11T20:35+0000

américa latina

bolivia

golpe de estado

jeanine áñez

juicio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115720184_0:0:3265:1838_1920x0_80_0_0_298c7f8d3016cefb346a32d0927b7ee4.jpg

El abogado representante de la exdiputada socialista Lidia Patty, principal acusadora, no precisó cuándo comenzaría el juicio oral, pero el viceministro de Justicia, Jaime Siles, anticipó a radio Erbol que las audiencias se realizarían en el primer trimestre de este año.La expresidenta transitoria aguarda el juicio en detención preventiva desde marzo pasado.Valdez remarcó que en el primer juicio serán procesados Áñez y excomandantes militares y policiales, todos en condición de exfuncionarios que según la acusación violaron la Constitución al consumar el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019)Áñez deberá justificar en el proceso por qué se autoproclamó presidenta del Senado, que viola el reglamento camaral, para autoproclamarse luego presidenta transitoria del país en el hemiciclo legislativo pero sin presencia de parlamentarios suficientes para habilitar una sesión, indicó.Valdez dijo que la exgobernante ha argumentado en la fase de investigación del proceso que ella no debería ser juzgada por vía ordinaria, sino mediante un juicio de responsabilidades, "como exmandataria".Dijo que la acusación esperaba que el juicio "sea rápido porque dentro del proceso ya no hay mucho que investigar, son delitos propios de funcionarios, las resoluciones contrarias a la Constitución son documentos firmados, constituyen delitos obvios".Añadió que en este primer juicio están acusados solo Áñez y los excomandantes militares y policiales por su condición de exfuncionarios que adoptaron resoluciones inconstitucionales.Apuntó que el Código Penal establece una pena máxima de 10 años de cárcel para los culpables de resoluciones contrarias a la Constitución.En un proceso paralelo, por el mismo golpe de 2019, están acusados varios líderes políticos de la actual oposición conservadora.

https://mundo.sputniknews.com/20220103/expresidenta-boliviana-pierde-otro-recurso-de-libertad-y-denuncia-sumision-de-jueces-1119974406.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, golpe de estado, jeanine áñez, juicio