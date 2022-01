https://mundo.sputniknews.com/20220111/familia-brasilena-de-ecologistas-es-asesinada-en-la-amazonia-1120211889.html

Familia brasileña de ecologistas es asesinada en la Amazonía

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Una familia brasileña de ecologistas de tres integrantes fue asesinada en los últimos días en la región de Sao Félix do Xingu, en el... 11.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

asesinato

amazonia

En la nota, la Policía Civil informó que están iniciando investigaciones "para localizar a los autores del triple homicidio ocurrido en la isla de Cachoeira do Mucuru, en los márgenes del río Xingu, en el municipio de Sao Félix do Xingu".Según la prensa local, los tres cuerpos son de un hombre conocido como "Zé do lago", su esposa Márcia y Joene, la hija menor de edad de la pareja.La policía cree que el asesinato podría haber ocurrido hace tres días o más, debido al estado de descomposición de los cuerpos.La familia era muy conocida en la zona por su trabajo en favor del medio ambiente; entre otras actividades se dedicaban a criar y reintroducir tortugas en la naturaleza.

brasil

amazonia

brasil, asesinato, amazonia