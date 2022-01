https://mundo.sputniknews.com/20220111/esta-superfruta-te-ayudara-a-tener-una-piel-radiante-y-retrasar-el-envejecimiento-1120185006.html

Esta 'superfruta' te ayudará a tener una piel radiante y retrasar el envejecimiento

La rutina de belleza y la hidratación son esenciales para lucir una piel de porcelana y un cabello sedoso. Pero, ¿sabías que añadir esta deliciosa fruta a tu... 11.01.2022, Sputnik Mundo

El lichi es una fruta tropical originaria del sur de China. No solo es delicioso y refrescante, sino que también proporciona una gran variedad de beneficios para la salud. También es conocido como el elixir de la juventud por sus propiedades para la piel y el cabello.Primero, es una increíble fuente de vitamina C: tiene 71,5 miligramos de dicho micronutriente por cada 100 gramos, dos veces más que los cítricos. La vitamina C protege la piel de los radicales libres y, por lo tanto, frena el envejecimiento prematuro."Ayuda a controlar que los radicales no causen ningún daño oxidativo a las células de la piel. Esto ayuda a disminuir las posibilidades de arrugas, manchas oscuras, líneas finas y manchas de la edad, etc.", explica el neuroanestesiólogo español Ernesto Delgado Cidranes en su blog personal.Al mismo tiempo, es una fruta poco calórica, con tan solo 66 calorías por 100 gramos. Sin duda, puede formar parte de una dieta saludable y equilibrada, pues no contiene colesterol y es rica en vitaminas, minerales y fibra.El lichi también te ayuda a mantener tu piel hidratada y suave gracias a alto contenido en agua. Finalmente, tiene ciertas propiedades antiinflamatorias, por lo que ayuda a curar el acné y las quemaduras solares.Esta aromática fruta también aporta numerosos beneficios para el cabello. Fomenta el crecimiento del pelo, lo protege de los radicales libres y hasta previene las canas prematuras.Si sueñas con tener un cabello brillante y saludable, simplemente aplica el puré de entre 8 y 10 lichis en el cuero cabelludo durante unos 20 minutos.

