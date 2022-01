https://mundo.sputniknews.com/20220111/es-un-paso-mas-hacia-la-republica-digital-el-govern-de-catalunya-lanza-su-propio-metaverso-1120180248.html

"Es un paso más hacia la república digital": el Govern de Catalunya lanza su propio metaverso

realidad virtual

alta tecnología

El metaverso está de moda. Cada vez son más las empresas que apuestan por este mundo virtual. Es el caso de las corporaciones de Mark Zuckerberg o Elon Musk. Pero, no todo queda entre multimillonarios. La Generalitat de Catalunya y la Cambra de Comerç de Barcelona se unen a la lista de interesados en esta especie de realidad alternativa y desde el 10 de enero cuentan con la suya propia.El Centre de Blockchain de Catalunya ha presentado CatVers, un espacio digital inmersivo abierto que pretende ser un lugar en el que se desarrollen actividades para promocionar la lengua y cultura catalana. Los usuarios podrán crear un avatar e interactuar con distintas personas o asistir a eventos celebrados en este mundo virtual. Eso sí, siempre en catalán.Para su creación y puesta en marcha, el Gobierno autonómico ha invertido 400.000 euros, según ha revelado el vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró. No obstante, el metaverso catalán está pensado para que sea autosostenible, más allá de la aportación inicial. Desde la Generalitat confían en los ingresos que generará su actividad, pero también en las tarifas populares y bastante accesibles que se cobrarán a los usuarios. Monetización que se podría hacer mediante una divisa de creación propia para esta realidad virtual. Eso sí, CatVers será gratuito durante sus dos primeros meses de vida.Para acceder a este metaverso no hacen falta gafas de realidad virtual, pero, estas sí que mejoran la experiencia de la persona que las porta. "Hace meses que estamos convencidos que los metaversos cada vez tendrán más importancia en nuestro día a día. El nivel de inmersión e interacción que permiten las gafas de realidad virtual son solo la antesala de lo que podremos hacer en los próximos meses y años, a medida que la tecnología vaya avanzando", ha señalado Quirze Salomó, presidente del Centro de Blockchain de Catalunya.Puigneró ha destacado que esta iniciativa sentará "las bases para la creación de una metaverso catalán". Un espacio para potenciar el tejido asociativo de Cataluña y defender el catalán y la cultura regional. "Es un paso más hacia la república digital", ha apostillado el vicepresidente de la Generalitat. Al menos, desde un punto de vista virtual.

cataluña, barcelona, realidad virtual, alta tecnología