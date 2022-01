https://mundo.sputniknews.com/20220111/el-kremlin-afirma-que-aun-es-prematuro-evaluar-las-consultas-con-eeuu-sobre-garantias-de-seguridad-1120179756.html

El Kremlin afirma que aún es prematuro evaluar las consultas con EEUU sobre garantías de seguridad

El Kremlin afirma que aún es prematuro evaluar las consultas con EEUU sobre garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — De momento es prematuro hacer un balance de las conversaciones ruso-estadounidenses sobre las garantías de seguridad, afirmó el portavoz de... 11.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-11T10:30+0000

2022-01-11T10:30+0000

2022-01-11T10:30+0000

internacional

rusia

vladímir putin

eeuu

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1119001197_0:0:2596:1461_1920x0_80_0_0_4fc2fb31ea0681f59e77fc064d0fe2f7.jpg

Actualmente, afirmó Peskov, Moscú no ve motivos para el optimismo al respecto de las consultas, sin embargo subrayó que fueron "abiertas, directas y sustantivas".Según el portavoz, no hay una fecha límite para las consultas, pero Rusia no quiere que se conviertan en "un proceso interminable".El portavoz agregó que todavía no se ha logrado preparar la conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden, sobre las garantías de seguridad y que los diplomáticos seguirán trabajando en eso."De momento no hay preparación para sostener negociaciones a nivel de cumbre. Todavía no se ha logrado esbozar el cuadro general, además sería ingenuo pensar que una ronda de negociaciones daría un resultado exhaustivo. De momento no hay mucho motivo para sentirse optimistas, pero el trabajo continuará", dijo al responder a la respectiva pregunta de los periodistas.Rusia y Estados Unidos celebraron consultas en Ginebra entre el 9 y el 10 de enero en torno a las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad. Después en Bruselas se reunirá el Consejo Rusia-OTAN y en Viena se sostendrán consultas en el marco de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.El pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, sobre todo de Ucrania.La iniciativa rusa prevé asimismo la creación de una línea directa con la OTAN para contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre ejercicios y maniobras militares.Además, Rusia insta a EEUU a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.El 12 de enero estos temas volverán a ser tratados en una reunión del Consejo Rusia-OTAN en Bruselas y al día siguiente, en una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en Viena.

https://mundo.sputniknews.com/20220111/rusia-insta-a-eeuu-a-poner-fin-a-las-especulaciones-sobre-las-consultas-en-ginebra-1120176876.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, vladímir putin, eeuu, joe biden