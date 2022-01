https://mundo.sputniknews.com/20220111/el-chicle-made-in-spain-que-promete-protegerte-frente-al-covid-y-la-gripe-por-2-euros-1120178569.html

El chicle 'made in Spain' que promete protegerte frente al COVID y la gripe por 2 euros

El chicle 'made in Spain' que promete protegerte frente al COVID y la gripe por 2 euros

El chicle contiene un cóctel de tres ácidos que rebajan el pH bucal, por lo que aseguran que se trata de un gel hidroalcohólico bucal. 11.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-11T10:25+0000

2022-01-11T10:25+0000

2022-01-11T10:25+0000

españa

barcelona

universidad de cambridge

islas canarias

💗 salud

medicina

coronavirus

pandemia de coronavirus

chicle

gripe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1120178658_0:267:471:532_1920x0_80_0_0_0f4832ae7451155699a1be2e748879f4.jpg

Si hay algo positivo que se puede sacar de la pandemia es que la ciencia está avanzando a pasos agigantados. De hecho, en España, se van a comenzar a vender en cuestión de semanas unos chicles anti COVID capaces de inactivar el virus y la inocuidad en el organismo humano.El chicle contiene un cóctel de tres ácidos que rebajan el pH bucal y por ello, sus creadores aseguran que es como un gel hidroalcohólico para la boca. El primer lugar donde se distribuirá será en las Islas Canarias, donde se encuentran sus primeros clientes. Estiman poder tenerlos a la venta en el mes de febrero y se podrá encontrar en supermercados y comercios a un precio bastante económico que rondará los dos euros.¿Cuándo se podrá encontrar en el resto de España? Cuando surjan nuevos clientes. "Ha sido acabar el proyecto y terminar los análisis y hacernos el primer pedido. Hasta ahora estábamos gastando la energía en desarrollo y ahora la estamos gastando en ver la comercialización", detalla Cuevas, "estamos atendiendo ofertas, peticiones, grupos de distribución y en cuanto suscribamos un acuerdo, ya sea en España u otro país, estarán a la venta en dichas zonas".Durante los últimos meses se han realizado pruebas técnicas en laboratorios españoles, alemanes y británicos para poder certificar su eficiencia antes de comercializarlos. Sus últimos estudios apuntan que los nuevos comestibles inactivan entre el 75% y el 99% de los virus de capa lipídica, entre los que se encuentran el COVID-19 y la gripe estacional. Si tenemos en cuenta que a principios de la pandemia algunos sanitarios aconsejaban los enjuagues bucales para evitar que los virus proliferaran, la idea de los chicles no resulta tan descabellada.El chicle puede actuar de dos maneras: mientras estas comiendo chicle es muy difícil que te contagien en ese momento porque si por aerosoles el virus se aloja en tu boca, no puede replicarse porque lo destruye. Si estas contagiado, el chicle hace que te baje la carga viral. Sigues teniendo el virus en sangre pero tú no expeles aerosoles porque el chiche impide que se replique y hace que baje la carga viral.Las gomas de mascar han sido creadas por los responsables de la agencia de publicidad de Barcelona Ideas Agitadas, Curro Espinós y José Antonio G. Cuevas y el biólogo español y doctor en genética molecular por la Universidad de Cambridge, Marcos Isamat. Se podrán adquirir bajo la marca Chewing Mask (literalmente, "mascarilla masticable") con sabor a menta. Eso sí, se trata de "una protección más frente al COVID y no sustituye a ninguna de las medidas de seguridad que proponen las autoridades", advierten miembros de la incubadora creativa Ideas Agitadas.

https://mundo.sputniknews.com/20200714/enjuague-bucal-contra-covid-19-la-ciencia-apuesta-a-una-inesperada-formula-1092081441.html

barcelona

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

barcelona, universidad de cambridge, islas canarias, 💗 salud, medicina, coronavirus, pandemia de coronavirus, chicle, gripe