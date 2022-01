El cantante argentino Chano revela su Whatsapp y sus fanáticos lo inundan de mensajes

https://mundo.sputniknews.com/20220111/el-cantante-argentino-chano-revela-su-whatsapp-y-sus-fanaticos-lo-inundan-de-mensajes-1120192242.html

A pocos meses de salvarse de la muerte, el cantante argentino Chano Moreno Charpentier logró hacer resurgir su carrera como solista, con énfasis en una mayor... 11.01.2022, Sputnik Mundo

La industria musical y las redes sociales exigen que las estrellas del momento no pierdan el contacto con sus fanáticos. De eso sabe el argentino Chano Moreno Charpentier, exvocalista de la banda Tan Biónico y actual solista que ha logrado relanzar su carrera tras estar al borde de la muerte en 2021. Ahora, el músico compartió su número de WhatsApp con sus seguidores y desató una locura.Apenas había comenzado el año 2022 cuando el cantante —autor de éxitos como La melodía de Dios o Noche Mágica— dio a conocer sus intenciones: "Esta semana me voy a comprar un teléfono y voy a tuitear el número. Para que me agreguen a grupos de WhatsApp y pinten videollamadas a cualquier hora", prometió.Y cumplió. Una semana después el argentino dio a conocer su número: "Cuando te sientas solo y cuando no. Siempre contás conmigo. Chano celu: +5491138657516".Lo que vino fue un andanada de mensajes de fanáticos y curiosos que querían comprobar si, efectivamente, el cantante respondía a las consultas. Según el propio Chano, en su primer día de comunicación recibió "más de 49.000 whatsapps" y logró hablar con 67 personas que le escribieron."Les grabé saludos, les toqué canciones en el piano únicas, versiones inigualables y con el correr de las llamadas me di cuenta de que este no era un servicio que hacía yo para ustedes sino que yo estaba recibiendo la mejor parte, que yo necesitaba esto para ser mejor persona, mejor hombre, mejor compositor y para conocerlos más a ustedes", confesó el cantante.Los fanáticos respondieron y en poco tiempo llenaron las redes sociales de videos en los que se los ve hablando y recibiendo saludos del cantante. Algunos, más atrevidos, directamente incorporaron al músico a sus grupos de WhatsApp.La carrera de Chano tuvo un inesperado resurgimiento en noviembre de 2021, cuando logró agotar las localidades de tres funciones en el estadio Luna Park de Buenos Aires, uno de los escenarios más importantes de la capital argentina.Tan solo cuatro meses antes, el músico había sido hospitalizado de urgencia en agosto luego de ser baleado por un policía en su propia casa y en medio de una crisis psiquiátrica relacionada, presuntamente, con el consumo problemático de drogas. Producto de las heridas que sufrió en el abdomen, los médicos debieron extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas.Luego de ese episodio, el músico intentó afianzar la comunicación con su público, especialmente a través de Twitter. Y no dudó en mostrarse más cercano a sus seguidores en la red, como cuando se quejó de que Twitter había eliminado la verificación de su cuenta y lanzó: "Cuanto más me parezco a ustedes más grande soy".

