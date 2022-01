https://mundo.sputniknews.com/20220111/el-camino-de-santiago-la-senda-que-se-convirtio-en-monumento-1120188409.html

El Camino de Santiago, la senda que se convirtió en monumento

El 11 de enero de 1993 la Unesco declaró al Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad. En un principio, solo a la ruta francesa. Con el paso de los... 11.01.2022, Sputnik Mundo

Mochila a la espalda, ropa deportiva, chubasquero, botas de trekking y en ocasiones un bastón. Este es el atuendo al que se han acostumbrado centenares de vecinos de algunos pueblos del norte de España. Asomados a sus puertas ven como aquellos caminantes avanzan por sus calles. Su destino final está en la ciudad de Santiago de Compostela. Allí, en su catedral, la tradición cristiana indica que reposan los restos del apóstol. El fervor, una promesa o simplemente el deseo de conocer lugares nuevos les conduce por rutas escarpadas, pendientes y largos tramos llanos bajo sol, lluvia y frío. Trasiego que observan los habitantes de las regiones que cruza el Camino de Santiago.A pesar de que el suspiro final se exhale en la conocida plaza del Obradoiro, como se suele decir "es tan importante el viaje como el destino". Opinión que parece compartir la Unesco. Y es que el 11 de enero de 1993 la organización declaraba como Patrimonio de la Humanidad al conjunto de rutas de peregrinación a Santiago de Compostela. En concreto, el Camino Francés, aquel que va desde Roncesvalles hasta Galicia por la Meseta, cumple 29 años en la prestigiosa lista.Su reconocimiento fue dado en Cartagena de Indias (Colombia) justo al final del Año Xacobeo. Sin embargo, la senda principal no es la única que ha sido reconocida por la Unesco. En 1998 entraban las rutas jacobeas en Francia: Camino de Tuy, Camino de Limoges, Camino de Tours y Camino de Arlés o de Toulouse. En 2015 se ampliaba con los trayectos del norte de la península ibérica. Así, el Camino del Norte costero, el Camino Primitivo, el Camino vasco-riojano y el Camino de Liébana recibieron la distinción. Según la Unesco, el motivo de la inclusión es "la necesidad de explicar los orígenes del fenómeno jacobeo".La Unesco avala la trascendencia de las rutas, existentes desde el siglo IX, en distintos planos. A nivel arquitectónico las considera "un magnífico patrimonio construido de importancia histórica creado para satisfacer las necesidades de los peregrinos". Se incluyen iglesias, hospitales, albergues o puentes, ejemplos de la evolución del arte entre los períodos románico y barroco. También destaca su importancia como vía de intercambio cultural entre la península Ibérica y el resto de Europa.Además, el organismo resalta que las rutas de peregrinación no hayan perdido su función en miles de años, la mayoría "siguiendo todavía sus trayectorias originales". Califica a los caminos como una fuente documental inmensa sobre la influencia de la fe entre las personas de todas las clases sociales y orígenes en la Europa medieval. En concreto, el registro más completo de todas las rutas cristianas de peregrinación.El Camino de Santiago goza de un gran atractivo cultural, pero también económico. Su popularidad ha desembocado en la resurrección de algunas áreas rurales, antaño olvidadas. Ahora, hoteles, tiendas y restaurantes afloran en los márgenes de la senda. Infraestructura que acoge a miles de personas cada año. En 2019 se batió récord de peregrinos. 347.578 personas llegaron a Santiago de Compostela, según la Oficina del Peregrino. El 57,89% procedía de fuera de España.Unas buenas cifras interrumpidas por la pandemia. A fecha de 15 de diciembre, tan solo 177.628 peregrinos habían completado la senda, la mayoría españoles. En total, números pobres si se tiene en cuenta que 2021 fue Año Xacobeo.No obstante, la Puerta Santa de la catedral de Santiago de Compostela se mantendrá abierta un año más. De forma excepcional, el Año Xacobeo alcanzará también a 2022. Ver dos periodos jubilares seguidos no es algo habitual. Tan solo sucedió en 1885, cuando el papa León III determinó que los restos del templo eran los del apóstol, y en 1937 y 1938, en plena Guerra Civil. Prolongación que ven con buenos ojos desde la industria que rodea al Camino de Santiago.El 31 de diciembre de 2022 se cerrará la Puerta Santa. No será Xacobeo, pero el Camino francés celebrará el 30 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Razones para no detenerse el sonido de las pisadas de los caminantes. El mutismo hace tiempo que desapareció de las comarcas por las que serpentea la ruta.

