'Efecto Acuña': libro denunciado por político peruano ya se agota en librerías

'Efecto Acuña': libro denunciado por político peruano ya se agota en librerías

Cuando el excandidato presidencial peruano César Acuña denunció al periodista Christopher Acosta por su libro 'Plata o cancha', intentó impedir su circulación... 11.01.2022

2022-01-11T19:51+0000

2022-01-11T19:51+0000

2022-01-11T19:51+0000

En 2003, la actriz estadounidense Barbra Streisand demandó a un fotógrafo estadounidense por haber fotografiado, desde el aire, su lujosa residencia en Malibú, en las costas de California. Alegando que el trabajo del fotógrafo —que tomara imágenes para registrar el avance del mar sobre la costa— violaba su privacidad, la estrella de Hollywood llegó a reclamar 50 millones de dólares.Aquel episodio no hubiera sido importante si no fuera porque dio nacimiento a lo que hasta la actualidad se conoce como el Efecto Streisand. Es que la fotografía aérea de la residencia de la actriz apenas había sido vista en internet antes de la demanda y fue justamente la demanda la que llevó a miles de personas a prestarle atención. Desde entonces, el apellido de la actriz bautizó al fenómeno que ocurre cada vez que un intento de censurar una información consigue que, por el contrario, se vuelva masivo.Casi 20 años después, Perú parece reeditar el fenómeno. Luego de que el político peruano César Acuña —excandidato presidencial y fundador del partido de derecha Alianza para el Progreso— decidiera denunciar a un periodista, el libro que recoge denuncias en su contra se transformó en un inusitado éxito de compras.El libro Plata como cancha fue editado bajo el sello Aguilar en febrero de 2021, cuando el líder de APP preparaba una nueva candidatura a la Presidencia de Perú. A comienzos de marzo, el político y exalcalde de la ciudad de Trujillo decidió presentar una demanda contra el autor del libro, el periodista Christopher Acosta, alegando que era el autor intelectual de la frase "plata como cancha" y que, por lo tanto, la comercialización del libro violaba su propiedad intelectual.Aquel reclamo fue ganado por el periodista pero no hizo que el político desistiera. En junio de 2021 sus abogados presentaron una demanda por "difamación" al considerar que el libro contiene 55 "afirmaciones" presuntamente difamatorias contra su persona. Además de pretender que el trabajo fuera retirado de las librerías, el político reclamó al escritor y la editorial una astronómica indemnización de 100 millones de soles (unos 25 millones de dólares).El libro, mientras tanto, ya se comercializaba en librerías de Perú, promocionándose como "la exposición de un proceder, de una conducta" de Acuña durante su carrera política, demostrando que "solo su fortuna ha sido capaz de crear un sistema que compensa atropellos y silencia agraviados".La demanda de Acuña obtuvo una sentencia el lunes 10 de enero, cuando el 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a Acosta a dos años de prisión que quedarán en suspenso, por lo que el reportero no deberá cumplir prisión efectiva. De todas maneras, el trabajador deberá pagar una reparación civil de 400.000 soles (100.000 dólares) al político.Cumpliendo el Efecto Streisand, la demanda impuesta por Acuña no logró acallar el libro, sino que lo potenció. Varios medios peruanos consignan que, conocida la sentencia contra el autor, el texto comenzó a agotarse en las librerías peruanas, donde se vende a 49 soles (unos 12 dólares).Quienes no pudieron hacerse de ediciones en papel corrieron hacia ediciones digitales. En la plataforma Amazon, donde la edición para kindle puede adquirirse por 8,99 dólares, el libro ya es el número 1 en la categoría 'Biografías y memorias en español'.La repercusión se reflejó en Twitter, donde el título del libro se convirtió en tendencia. El propio Acosta tampoco paró de estar en boca de políticos, periodistas y defensores de la libertad de expresión.

