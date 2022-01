https://mundo.sputniknews.com/20220110/rusia-y-eeuu-finalizan-dialogos-sobre-seguridad-tras-mas-de-7-horas-de-reunion-1120151520.html

Rusia y EEUU finalizan diálogos sobre seguridad tras más de 7 horas de reunión

WASHINGTON (Sputnik) — Rusia y EEUU finalizaron las conversaciones sobre seguridad celebradas en la ciudad suiza de Ginebra, tras unas siete horas y media de... 10.01.2022, Sputnik Mundo

Entre los temas abordados estuvieron las propuestas de seguridad planteadas por Moscú, que incluyen evitar el despliegue de misiles de alcance corto e intermedio, así como el establecimiento de límites para los ejercicios militares.El encuentro se realizó en formato cerrado en la oficina que tiene la misión permanente de EEUU en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.La delegación rusa estuvo encabezada por el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, y el viceministro de Defensa, Alexander Fomin.La delegación de EEUU fue liderada por la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman.Sherman aseguró que mantuvo una conversación "sincera y directa", con el ministro de Asuntos Exteriores ruso sobre las propuestas de seguridad en Europa esbozadas por Moscú."Tuvimos una discusión sincera y directa durante las casi ocho horas en la misión estadounidense en Ginebra", dijo Sherman durante una conferencia de prensa y agregó: "Estados Unidos ofreció reunirse nuevamente para discutir estos asuntos bilaterales con más detalle".Agregó que EEUU está listo para avanzar sin demoras en las conversaciones de seguridad con Rusia, pero aún no se ha establecido un cronograma."Este tipo de negociaciones de control de armas, como dijo el señor [Vladímir] Putin, no ocurren en solo un día o incluso en una semana. Por lo general, son bastante complejas, muy técnicas y toman algún tiempo, pero estamos ciertamente listos para moverse de inmediato en estas circunstancias", señaló Sherman.La diplomática agregó que tiene esperanzas en las conversaciones de seguridad con Rusia, pero que le preocupan más los resultados.Asimismo, Sherman destacó que EEUU rechazó algunas propuestas rusas sobre seguridad en Europa y nunca renunciará a sus lazos bilaterales y cooperación con otros estados dispuestos a trabajar con Washington."Comenzamos por rechazar algunas propuestas de seguridad. No permitiremos que nadie cierre de golpe la política de puertas abieras de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], que siempre ha sido fundamental. No renunciaremos a la cooperación bilateral con estados soberanos que deseen trabajar con EEUU", destacó Sherman.Algunos de los principales temas de conversación fueron el control de las armas nucleares y la escalada de tensión en torno a Ucrania.El 12 de enero estos temas volverán a ser tratados en una reunión del Consejo Rusia-OTAN en Bruselas y al día siguiente, en una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en Viena.Por su parte, el viceministro de Exteriores de Rusia calificó de complicadas, profundas y detalladas las negociaciones ruso-estadounidenses sobre las garantías de seguridad en Ginebra.El diplomático señaló que "existe una base para llegar a un acuerdo" con EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad.Al mismo, destacó que sin avances en el tema de la no expansión de la OTAN y el no despliegue de misiles cerca del territorio ruso, el trabajo con Washington en otros aspectos de las garantías de seguridad se pondrá en duda.Además, Riabkov denunció la falta de disposición de EEUU a resolver los principales problemas sobre las garantías de seguridad para Rusia de una manera que convenga a Moscú.Instó a realizar las negociaciones al respecto de manera acelerada y expresó la esperanza de que en los próximos dos días la OTAN comprenda mejor que el diálogo sobre las garantías de seguridad no puede estancarse."Nunca se puede ganar una guerra nuclear"EEUU y Rusia coincidieron en las conversaciones bilaterales sobre seguridad celebradas en Ginebra en que no puede haber un ganador en una guerra nuclear y por lo tanto no debe ser peleada, declaró la subsecretaria de Estado del país norteamericano.Negociaciones sobre temas más complejosEstados Unidos está preparado para avanzar rápidamente para resolver asuntos de seguridad con Rusia pero los temas relacionados al control de armas nucleares no pueden ser negociados en semanas, dijo la subsecretaria de Estado (vicecanciller) del país norteamericano, Wendy Sherman."Los funcionarios rusos han dicho en público y en privado que quieren avanzar rápidamente y Estados Unidos está listo para ello", expresó la funcionaria en una conferencia de prensa tras la reunión con autoridades del Kremlin en la ciudad de Ginebra.Sherman agregó que "las negociaciones sobre temas más complejos, como el control de armas, no se pueden completar en unos días o semanas".Vetar a otro en su decisión de ingresar a la OTANWashington no toma decisiones por otros países y considera que ningún Estado tiene poder de veto sobre otro que está considerando ingresar a la OTAN, afirmó Sherman.“No tomamos decisiones por otros países. No vamos a estar de acuerdo con que cualquier países pueda vetar a otro cuando se trata de formar parte de la OTAN”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa luego de culminados los diálogos bilaterales con autoridades rusas en la ciudad suiza de Ginebra.El pasado 17 de diciembre, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, sobre todo de Ucrania.La iniciativa rusa prevé asimismo la creación de una línea directa con la OTAN para contactos de emergencia e intercambio regular de información sobre ejercicios y maniobras militares.Además, Rusia insta a EEUU a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.La iniciativa estipula que ninguna de las dos partes emplazará armamento o efectivos en regiones fuera del territorio nacional donde la otra pudiera considerarlo como una amenaza a su seguridad, ni siquiera si tal despliegue se lleva a cabo en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones.El 12 de enero estos temas volverán a ser tratados en una reunión del Consejo Rusia-OTAN en Bruselas y al día siguiente, en una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en Viena.

