Playa nudista uruguaya cumple 60 años y gana cada vez más adeptos

“El refugio”, fue el primer hotel uruguayo en instalarse en el balneario de Maldonado que cumple seis décadas. Su dueño, Ricardo Rodal, cuenta su experiencia. Actualmente América Latina tiene unas 13 playas naturistas, en tanto personas de todas las edades adhieren a esta práctica.

Quizá para algunas personas quitarse la ropa frente a desconocidos y disfrutar de una tarde de playa con total normalidad puede resultar extraño. Para los naturistas, su sensación va con el nombre: es natural. Esta práctica gana cada vez más adeptos en Latinoamérica. Uno de los lugares que los recibe es la playa uruguaya Chihuahua, que cumplió 60 años.La historia comenzó en la década de 1960. Se estima que los primeros visitantes fueron europeos. Según datos de la Federación Internacional Naturista (FIN), este continente nuclea a la mayor cantidad de adeptos a la práctica.En el año 2000, el gobierno de Maldonado (Uruguay) declaró oficialmente a Chihuahua como una playa naturista. Ubicada a 120 kilómetros de la capital Montevideo, se consolidó como un icono para visitantes europeos y latinoamericanos que practican el nudismo.Poco después Ricardo Rodal (uruguayo) y su esposa Marcela Medina (argentina) dejaron su vida en Buenos Aires y se instalaron en el balneario para abrir "El refugio", lo que sería el primer hotel de nudismo opcional. Actualmente llegan a nueve los alojamientos que brindan este servicio."En un tiempo fue rechazado por algunas personas. Se pensaba que el turismo naturista no iba a andar en Uruguay, que estaba todo mal, que los terrenos no iban a valer. Quedó demostrado con el tiempo que fue una opción turística que se ha desarrollado (...) y no hace más que crecer", indicó Rodal.Según la FIN, en Latinoamérica son 13 las playas de este tipo, distribuídas en Argentina, Uruguay y Brasil. A nivel internacional, la gran mayoría se concentran en Europa y hay 38 federaciones en todo el mundo que nuclean a personas adeptas al naturismo.El naturismo "es estar natural, como somos. Es algo que el ser humano de alguna forma quiere hacer. Naturalmente nacimos desnudos y así somos como personas", afirmó Rodal respecto al concepto filosófico de esta práctica.Las nuevas generaciones hoy se suman al nudismo. De acuerdo con Rodal, esto asegura la continuidad y vigencia de esta práctica. "Es que nos vamos poniendo viejos", aseguró el entrevistado entre risas, refiriéndose a quienes se animaron a frecuentar la playa por primera vez décadas atrás.De todas formas, el hotelero señaló que el público en el balneario es diverso y de todas las edades. Y destacó las preguntas más frecuentes que reciben de visitantes previo a llegar. "¿Se puede estar desnudo?, ¿realmente se puede en todos lados?", contó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

