Pese a negativa de la SRE, AMLO enviará a representante a toma de posesión de Daniel Ortega

Aunque no cuenta actualmente con embajador en Nicaragua, México participará en la ceremonia de posesión mediante su encargado de negocios, Ramiro Ayala, explicó el presidente."Nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia. No es el gobierno pasado, que por quedar bien con otro gobierno expulsó al embajador de Corea del Norte, ¿por qué tenemos nosotros que actuar así?", apuntó el presidente de México.El domingo 9 de enero de 2022, Daniel Millán, jefe de la oficina del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, descartó el envío de una representación de la dependencia a la toma de protesta en Nicaragua.Sin embargo, López Obrador refirió que la decisión aún no se había tomado de manera definitiva, aunque admitió que no tenía pleno conocimiento de que la toma de posesión de Ortega se llevará a cabo este lunes 10 de enero."México es un país libre, soberano, y además la política de México está bien definida en el artículo 89 de la constitución, pero tenemos muchísimos antecedentes, México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA (Organización de los Estados Americanos), el único país", enfatizó."México tiene una política exterior ejemplar, pero sí van a ir representantes, ahorita vamos a ver", apuntó López Obrador.Además, adelantó que esta semana se harán ajustes en las embajadas y consulados de México en el mundo con nuevos nombramientos, y especificó que se solicitará al gobierno de Ortega el reconocimiento de Guillermo Zamora como embajador del país en Nicaragua.También detalló que Leopoldo de Givés, quien aspiraba a encabezar la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Oaxaca, será el embajador de México ante Venezuela.

