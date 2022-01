https://mundo.sputniknews.com/20220110/opositores-mexicanos-desatan-polemica-por-cobrar-pruebas-covid-19-que-son-gratis-1120150362.html

Opositores mexicanos desatan polémica por cobrar pruebas COVID-19 que son gratis

La oposición mexicana enfrentó varias críticas luego de que la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, gobernada por el PAN, instaló módulos donde se... 10.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

ciudad de méxico

partido acción nacional (pan)

claudia sheinbaum

méxico

covid-19

A través de su cuente de Twitter, la Alcaldía dio a conocer que pondría disposición pruebas "a bajo costo" proporcionadas por el laboratorio AEMEH, en un horario de 08:00 a 13:00 hrs., a partir del viernes 7 de enero.Casi de inmediato empezaron las quejas por parte de usuarios de redes sociales quienes criticaron a Acción Nacional por vender pruebas en un momento en el que escasean los reactivos, se reporta un repunte en los casos de SARS-CoV-2 y las cuales son gratis por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Además, acusaron a la Alcaldía de contratar los servicios de un laboratorio con un domicilio particular y en cuya página no se identifican a los dueños o trabajadores, ya que en la sección del organigrama se colocaron fotos de bancos de imágenes.El alcalde de la demarcación, Mauricio Tabe, explicó en un video que la decisión de instalar estos módulos resultó ante la falta de quioscos del Gobierno capitalino optaron por hacer un acuerdo con laboratorios privados.Tras las críticas, el costo de las pruebas bajó y ahora corren a cargo de Azumed y Diagnóstico 4D, las cuales ofrecen su servicio por persona por un costo de 199 pesos (10 dólares) y 120 pesos (6 dólares), respectivamente.Además, el alcalde defendió el proyecto argumentando que el pago se hace directamente al laboratorio, ya que la Alcaldía únicamente brindó los espacios a los laboratorios para instalar los módulos privados.Recomendaciones de las autoridades sanitariasEn medio de las críticas por el cobro de las pruebas, la oposición mexicana criticó las instrucciones que promueven tanto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como la Secretaría de Salud federal.Entre las medidas recomendadas por las autoridades está asumir que se tiene COVID-19 si se presentan síntomas de gripe o infección respiratoria y no presentarse a los módulos para buscar una prueba; aislarse durante al menos 10 días o hasta que los síntomas desaparezcan; tomar paracetamol y mantenerse hidratado, y en caso de fiebre alta, baja oxigenación o dificultades para respirar, llamar a Locatel para tener una evaluación y recibir indicaciones.Lo anterior, como una forma de paliar la falta de pruebas y para evitar que en el traslado y en la fila de espera se contagie a más personas.En caso de tener fiebre alta, baja oxigenación o dificultades para respirar, el gobierno capitalino recomendó comunicarse a Locatel para recibir instrucciones.

