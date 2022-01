https://mundo.sputniknews.com/20220110/marcelo-ebrard-mexico-tiene-como-prioridad-reducir-el-trafico-de-armas-desde-eeuu-1120156306.html

Marcelo Ebrard: México tiene como prioridad reducir el tráfico de armas desde EEUU

El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que uno de los asuntos prioritarios para el Gobierno del presidente López Obrador es la circulación ilegal de... 10.01.2022, Sputnik Mundo

La demanda que el Gobierno mexicano interpuso contra fabricantes de armas de Estados Unidos volvió a ser tema central en el primer encuentro diplomático del año entre ambos países. Durante la inauguración de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2022, el canciller Marcelo Ebrard expuso que es necesario combatir el tráfico ilegal de armas para reducir los niveles de violencia en México. Por ello, la Administración del presidente López Obrador mantendrá la demanda que presentó el 4 de agosto de 2021 contra algunos de los productores de armas más grandes de Estados Unidos, como Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co, Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc."Queremos reducir la violencia en nuestro país, [por eso] la Secretaría de Relaciones Exteriores está todos los días en el gabinete de seguridad con el Presidente, quien nos ha pedido darle la más alta prioridad a reducir la violencia", dijo Ebrard. En septiembre de 2021, el canciller mexicano aseguró que, "si no tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en México a través de la disponibilidad de armas, pues entonces va a ser muy difícil que logremos reducir la violencia en nuestro país". La lucha del Gobierno de México contra la circulación de armas ha llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En diciembre pasado, ese organismo aprobó la resolución propuesta por el país latinoamericano para mermar ese problema.

