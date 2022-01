https://mundo.sputniknews.com/20220110/la-corte-anula-la-decision-de-revocar-la-visa-australiana-a-djokovic-1120130228.html

La Corte anula la decisión de revocar la visa australiana a Djokovic

MOSCÚ (Sputnik) — La Corte federal de Circuito de Melbourne canceló la decisión de anular la visa australiana del primer tenista del mundo Noak Djokovic, según... 10.01.2022, Sputnik Mundo

Djokovic debe ser liberado del aislamiento durante 30 minutos, y todos sus gastos serán indemnizados por las autoridades del país.El juez Anthony Kelly afirmó que el interrogatorio del atleta que duró varias horas y la cancelación de su visa fueron "irrazonables".Sin embargo, más tarde los abogados del Gobierno federal informaron que el ministro de Inmigración, Ciudadanía y Asuntos Multiculturales, Alex Hawke, se reserva el derecho de anular la visa del tenista de nuevo, aprovechando sus poderes personales.Si se da este paso, el atleta no podrá entrar en el país por tres años, advirtió el juez, y ahora los riesgos "aumentaron en vez de disminuir".El 5 de enero el tenista llegó a Australia para participar en el Abierto de Australia que comienza el 17 de enero de Melbourne, pero no pudo pasar el control de pasaportes por no ser vacunado, por lo que fue confinado en un hotel.Este año los organizadores solicitan que todos los atletas estén vacunados contra el coronavirus o cuenten con una exención médica, y Djokovic no podía recibir la inyección al pasar la enfermedad en diciembre.La defensa del tenista apeló la decisión de los servicios aduaneros ante la Corte federal y obtuvo una orden judicial a su favor.Novak Djokovic es el actual ganador del Abierto de Australia, suma nueve victorias en el torneo.Anteriormente otra tenista, le checa Renata Voracova, vio anulada su visa de Australia tras estar retenida en el mismo hotel para migrantes.

