España sucumbe ante Canadá en la final de la Copa ATP

Canadá logró hacerse con la Copa ATP, celebrada en la ciudad australiana de Sídney, tras haberse impuesto al equipo español en la final. 10.01.2022, Sputnik Mundo

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime aseguró el título el 9 de enero con un triunfo de 7-6 (3), 6-3 ante Roberto Bautista Agut, con lo que su país tomó la insuperable ventaja de 2-0 ante España. Por su parte, Denis Shapovalov consiguió el primer triunfo para Canadá al vencer por 6-4, 6-3 a Pablo Carreño Busta.Auger-Aliassime y Shapovalov ganaron en el partido de dobles, que era decisivo en la semifinal para superar al equipo campeón defensor: Rusia. Luego, el enfrentamiento con España, dos veces finalista del torneo, no llegó a un partido decisivo, pues los tenistas canadienses ganaron los dos partidos individuales.Auger-Aliassime salvó 10 de los 11 puntos de quiebre que enfrentó y tuvo 15 saques directos. Shapovalov venía de perder cuatro de sus últimos cinco partidos ante Carreño Busta."No podría haber pedido un mejor inicio. Si no hubiera sido por Denis los últimos dos días, no estaríamos aquí", reconoció Auger-Aliassime.

