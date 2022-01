https://mundo.sputniknews.com/20220110/denuncian-un-asedio-de-9-meses-al-consulado-de-cuba-en-barcelona-es-una-barbaridad-que-se-permita-1120136664.html

Denuncian un asedio de 9 meses al Consulado de Cuba en Barcelona: "Es una barbaridad que se permita"

Denuncian un asedio de 9 meses al Consulado de Cuba en Barcelona: "Es una barbaridad que se permita"

Nueve meses lleva el Consulado de Cuba en Barcelona asediado por grupos de extrema derecha. La denuncia la han hecho la documentalista española Ana Hurtado y... 10.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-10T15:35+0000

2022-01-10T15:35+0000

2022-01-10T15:35+0000

españa

política

cuba

barcelona

asedio

la unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1117379826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_585b0cddbbd5ec56b6636d1bd822b60e.jpg

De acuerdo con la denuncia elevada ante las autoridades catalanas, desde el 1 de abril de 2021 grupos de extrema derecha opositores al Gobierno cubano se apuestan frente a la sede consular del país caribeño en Barcelona para insultar, agredir y hostigar al personal diplomático. Según precisa Hurtado, el asedio se agudizó desde el 11 de julio del año pasado cuando opositores al Gobierno cubano se manifestaron en la isla caribeña."Tengo pruebas en donde ellos mismos dicen que van a descuartizar al cónsul, incitan a entrar en el Consulado con piedras y machetes y, aunque no lo han hecho, es una incitación a la violencia. En otra oportunidad le pegaron en la cabeza a un señor que bajaba del edificio del Consulado porque lo confundieron con el cónsul; además, insultan y agreden a la gente que pasa por ahí y muestra su rechazo al asedio. Todo esto ellos lo han colocado en las redes sociales y yo lo recopilé en un pendrive y se lo pasé a la Policía", relata Hurtado, directora del documental Herencias.La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece en su artículo 22 que "el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad"."Las autoridades están permitiendo que se asedie un consulado. Esto no se permitiría frente a la sede consular de otro país". Hurtado pone como ejemplo los hechos sucedidos el 23 de diciembre de 2021 cuando un grupo de solidaridad con Cuba y Venezuela fue al Consulado de Estados Unidos a pedir pacíficamente el fin del bloqueo contra estos países y los pusieron a 100 metros de distancia de la puerta."Pero a estas personas las dejan ponerse debajo del balcón del Consulado cubano. Ya no es que haya diferenciación entre las personas, sino entre Estados. Esto ya ha pasado frente al Consulado de Bolivia, de Venezuela, entonces la Generalitat está permitiendo que sucedan estos actos que son ilegales", denuncia Hurtado.Por su parte, Manu Pineda, europarlamentario del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, envió una carta a la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña para informarles oficialmente la situación y exigirles que tomen medidas que garanticen la protección de la sede consular cubana.Además, el eurodiputado denuncia que los hostigadores se "sienten tan impunes" que cuelgan en las redes sociales los vídeos del asedio."Porque no es que hay alguien ahí infiltrado grabando lo que hacen, sino que ellos mismos cuelgan sus acciones en las redes. Ellos hacen un claro discurso de odio, llaman a descuartizar al cónsul, lo persiguen. Una vez tuvo que salir protegido por la policía hasta el aparcamiento mientras este grupo le gritaba que lo iba a matar y el hijo del cónsul presenciándolo todo".Pineda insiste que si las autoridades catalanas no toman medidas llevará el caso ante la Comisión Europea "para denunciar los hechos que se están dando y la pasividad que están teniendo las autoridades para evitarlo", advierte Pineda.Los autores del asedioSegún señala la documentalista Ana Hurtado, los protagonistas del asedio forman parte de una agrupación llamada Alianza Iberoamericana y Europea contra el comunismo.Para el eurodiputado Manu Pineda, esto forma parte de una "maniobra orquestada" por parte de grupos de derecha dentro y fuera de Cuba, entre ellos los partidos españoles Vox, Ciudadanos y el PP, que, según alerta, buscan torpedear el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea."Esto nos está llevando a que uno de cada dos plenos del Parlamento Europeo salga el tema de Cuba y se condene a Cuba por haber metido en la cárcel a un delincuente que le pegaba palizas a su mujer estando embarazada de seis meses. En Cuba meten en la cárcel a un personaje así y en el Parlamento Europeo lo presentan como un disidente político, o dicen que el 11 de julio hubo 5.000 desaparecidos. En fin, el hecho es que por un motivo o por otro van presentando estas resoluciones que todas terminan exigiendo que se cancele el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Y este asedio al consulado cubano en Barcelona es un eslabón más en esa cadena", asegura Pineda."Afortunadamente la Comisión Europea no está entrando en el juego. El señor Josep Borrell, que es el Alto Representante para la Acción Exterior de la UE, está manteniéndose muy firme en esto porque romper el diálogo es malo para las dos partes".Pineda insiste que "secundar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba le está costando caro a Europa"."Ya no solo hablo de los efectos dramáticos, perversos y criminales que está teniendo sobre Cuba, sino sobre la propia Europa porque las empresas europeas que quieren trabajar ahí tienen tremendas dificultades. La empresa europea que ponga un hotel, una tienda o un puesto de hidropedales en Cuba no podrá ponerlo en otro sitio del mundo porque pasa a formar parte de una lista de apestados".Pineda también lamenta que, por jugar un "papel de subordinado a Estados Unidos", Europa prescinde de medicamentos cubanos que no tiene ningún otro país y que la isla pone a disposición del pueblo europeo."Te pongo un ejemplo nada más de lo que pude ver en mi reciente visita a Cuba: ellos tienen un medicamento que hace que cicatricen cierto tipo de heridas profundas que aquí en Europa se resuelve con amputaciones, unas decenas de miles de amputaciones que serían evitables si nosotros pudiéramos usar ese medicamento que pone a nuestra disposición Cuba, y que no usamos porque no queremos enemistarnos con Estados Unidos. Como esto, una infinidad de cosas más", señala Pineda.

https://mundo.sputniknews.com/20220107/diaz-canel-rechaza-las-sanciones-de-eeuu-a-funcionarios-cubanos-1120083745.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/cuba-sera-posiblemente-el-primer-pais-en-vacunar-a-toda-su-poblacion-con-una-vacuna-propia-1112252340.html

cuba

barcelona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Karen Méndez Loffredo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

Karen Méndez Loffredo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Méndez Loffredo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/74/1090347446_0:0:600:600_100x100_80_0_0_aef268f8296e152ac913dfd742923cf3.png

política, cuba, barcelona, asedio, la unión europea