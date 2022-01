https://mundo.sputniknews.com/20220110/deficit-fiscal-la-variable-de-la-discordia-entre-argentina-y-el-fmi-1120161017.html

Déficit fiscal: la variable de la discordia entre Argentina y el FMI

A dos años de su asunción, el presidente Alberto Fernández renegoció la mayoría de las deudas contraídas por su predecesor Mauricio Macri (2015-2019). Sin embargo, las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen fuera de lo que Buenos Aires espera aceptar. Sobre el tema, Sputnik dialogó con el economista Martín Kalos.

Argentina mantiene una deuda de 40.000 millones de dólares con el FMI. Se trata de la mayor parte de los 55.000 millones que el organismo multilateral de crédito le asignó a la nación en lo que fue el préstamo más grande concedido en su historia.La economía sudamericana no contaba con los recursos para su pago en el momento de la asunción de Alberto Fernández. Y su situación, lejos de mejorar, empeoró debido a la crisis generada por la pandemia.Por este motivo, renegociar el plan de pago de las obligaciones del Estado con el organismo internacional es una de las mayores prioridades del Ejecutivo desde el inicio de su gestión.Lograr el objetivo no solo le evitaría el default. También le permitiría volver a contar con la credibilidad de los mercados financieros internacionales en el mediano plazo, a los que no ha podido recurrir en busca de recursos tal como hicieron la mayoría de los países frente a la crisis actual.Sin embargo, la mayor fuente del desacuerdo es el déficit fiscal. El FMI pretende que baje drásticamente para conceder un nuevo acuerdo. Esta condición no fue aceptada por Fernández debido a la multiplicidad de efectos que tendría una disminución del gasto público, en medio de una crisis que produjo que el 40,6% de la población se encuentre en la pobreza."Las tarifas de servicios públicos deberían subir por arriba de la inflación, entonces implicaría mayores gastos para familias que tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes", agregó el también director de la consultora EPyCA.Tales decisiones no solo afectarían el déficit fiscal de forma individual, sino que tendrían un efecto dominó en la inflación, la tasa de pobreza, la desigualdad, entre otros factores.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

