Cinco ciudadanos kirguises arrestados en medio de disturbios en Kazajistán

Además, la Cancillería kirguisa envió una nota a Nursultán en relación con el arresto de sus ciudadanos y exigió su pronta liberación.También informó de otros 38 kirguises detenidos en la ciudad de Shymkent y precisó que todos ellos ya fueron puestos en libertad.El embajador de Kirguistán en Kazajistán, Dastán Diushekéev, sostuvo que durante los desórdenes había muerto un ciudadano kirguís.Luego esta información ha sido confirmada por la cartera de Exteriores del país, que actualmente está trabajando para establecer si han tenido lugar casos de muerte de otros ciudadanos kirguises durante los disturbios en Kazajistán.Anteriormente, el canal de televisión kazajo Jabar 24 trasmitió una entrevista con un hombre que afirmó ser un ciudadano kirguís que había volado a Kazajistán para participar en las protestas.Detalló que unos desconocidos le compraron un boleto, lo alojaron en un apartamento alquilado en Almaty y le prometieron 200 dólares por acudir a las manifestaciones.El entrevistado presentaba signos de haber sido golpeado recientemente.En Kirguistán identificaron al arrestado como Vikram Ruzajúnov, músico de jazz, que a menudo daba conciertos en Kazajistán, y los servicios especiales kirguises declararon que no es un terrorista.La Cancillería de Kirguistán envió una nota a Exteriores kazajo e instó a la liberación inmediata del músico y el 10 de enero los servicios de inteligencia kirguises informaron que Ruzajúnov había sido liberado.La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.A pesar de que una comisión gubernamental determinó después bajar los precios del combustible, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que se han saldado con al menos 164 muertos y más de 1.000 heridos.Entre los agentes del orden, según el Ministerio del Interior kazajo, las bajas ascienden a 17 muertos y más de 1.300 heridos.Alrededor de 8.000 personas han sido detenidas hasta la fecha a raíz de los disturbios.El 5 de enero, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, aceptó la dimisión del Gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.Además, solicitó a la OTSC enviar fuerzas de paz para hacer frente a la "amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo.La organización, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.Las autoridades kazajas decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de mañana.El 7 de enero, el presidente Tokaev dio a los cuerpos de seguridad la orden de disparar a matar contra los radicales violentos que se resistan a deponer las armas. Al mismo tiempo, el mandatario kazajo prometió presentar un plan de reformas en respuesta a las reivindicaciones de manifestantes pacíficos.

