https://mundo.sputniknews.com/20220110/acusan-a-la-marca-francesa-sezane-de-manipular-y-explotar-a-indigenas-mexicanas--video--1120166641.html

Acusan a la marca francesa Sézane de manipular y explotar a indígenas mexicanas | Video

Acusan a la marca francesa Sézane de manipular y explotar a indígenas mexicanas | Video

La marca francesa de ropa Sézane empleó a indígenas de Oaxaca como elementos de una campaña promocional y les pagó 200 pesos (unos 10 dólares) para que... 10.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-10T22:35+0000

2022-01-10T22:35+0000

2022-01-10T22:35+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

francia

oaxaca

instagram

moda

textiles

industria textil

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1120166040_0:0:896:505_1920x0_80_0_0_824423cc9241e94f334ac5bf52e1d2d0.jpg

Enfocada en la divulgación de la indumentaria tradicional mexicana, la cuenta acusó a la firma europea de utilizar la identidad de los pueblos originarios de México como capital cultural."Las culturas originarias tratadas como una vitrina de donde se puede escoger y tomar. Sin respeto. Sin ética", acusó el espacio en una publicación de Instagram donde se muestra a un equipo de trabajo, presuntamente de la marca, fotografiando y filmando a una anciana indígena ataviada con la que sería ropa de la marca; además de que la hacen bailar. "¿Por qué nos sentimos incómodos cuando marcas extranjeras aparecen en Oaxaca para hacer sus diseños, campañas o colaboraciones? No fue suficiente con denunciar a Isabel Marant, ahora es la marca francesa Sézane la que aterriza en Oaxaca con una cuchara grande. Está apoderándose de la ciudad, sus alrededores y su gente", reclamó Lienzos Extraordinarios."El equipo de Sézane pensó que sería fácil filmar a una mujer anciana del mercado de Teotitlán del Valle (en Oaxaca). Casi usaron a la mujer como utilería, la vistieron, el suéter que usa es parte de su colección, y la hicieron bailar ofreciéndole 200 pesos (10 dólares)", añadió.Los actores Maya Zapata y Tenoch Huerta repudiaron la acción de la marca francesa y exigieron la intervención de las autoridades mexicanas para regular la situación."¿Qué onda, Sézane, les cae que vienen a explotar a la gente de Oaxaca, pagándoles dos pesos, explotando la imagen y el trabajo de las personas para el beneficio poco ético de su marca?", cuestionó la artista."No podemos permitir que siga el neocolonialismo disfrazado de apreciación e intercambio cultural. Debe haber un trato justo y pagos adecuados, así como seguridad social para sus modelos", apuntó Huerta y solicitó el respaldo de la Secretaría de Cultura federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)."Las culturas originarias no son un zoológico", recriminó Lienzos Extraordinarios.Tras la protesta, la marca francesa determinó cancelar su campaña en Oaxaca, de acuerdo con la cuenta denunciante en Instagram."Las ráfagas de colonialismo siguen cayendo en Oaxaca, esta ciudad que en pocos años se ha convertido en un lugar que simplemente no reconozco", lamentó el espacio.En entrevista con el diario La Jornada, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Regino Montes, dijo que se abriría una investigación sobre el caso.

francia

oaxaca

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, francia, oaxaca, instagram, moda, textiles, industria textil, méxico