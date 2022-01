https://mundo.sputniknews.com/20220109/un-boxeador-entra-en-coma-y-muere-tras-sufrir-un-nocaut--video-1120114685.html

Un boxeador entra en coma y muere tras sufrir un nocaut | Video

El boxeador ruso Arest Saakián pasó 11 días en coma tras haber caído a la lona por un golpe de su rival durante un combate. Los médicos le diagnosticaron un... 09.01.2022, Sputnik Mundo

El 26 de diciembre, Saakián se enfrentó al boxeador Ígor Semernin. En el minuto 34 del combate, sufrió un nocaut del que no pudo recuperarse. El boxeador fue hospitalizado de emergencia en un hospital local de la ciudad rusa de Toliatti, pues su estado de salud no permitía transportarlo a una clínica más grande.Diagnosticado con un edema cerebral, Saakián fue conectado a un respirador artificial y pasó casi dos semanas en un coma inducido. Finalmente, los médicos certificaron su muerte.Saakián, de origen armenio, será enterrado en su natal Ereván. "Nuestra alma, nuestra alegría. Tengo el corazón roto. No me lo puedo creer, parece una pesadilla", escribió la hermana del boxeador, Svetlana Petrosián, en Instagram.

