Tabaco y ron, dos sensibles y encarecidas ausencias en la cotidianidad del cubano

Tabaco y ron, dos sensibles y encarecidas ausencias en la cotidianidad del cubano

LA HABANA (Sputnik) — Fumar y beber ron, dos maneras representativas y tradicionales en el diario quehacer del cubano, se han convertido hoy, de golpe y... 09.01.2022

El insuficiente abastecimiento de cigarrillos, tabacos y rones en la red de mercados, causado por una baja en la producción, ha provocado un incremento de la demanda y, aparejado a ella, un aumento significativo en los precios en el mercado paralelo, que deprime –y escandaliza– el bolsillo de los consumidores."Si quieres fumar, tienes que pagar hasta 10 veces el precio de una cajetilla de cigarrillos, no hay de otra si deseas satisfacer tu vicio, y aunque no hay en los mercados o tienes que hacer largas colas para conseguirlos, los negocios particulares y los revendedores acaparan lo poco que se produce", comentó a la Agencia Sputnik Arnaldo Estévez, un veterano fumador residente en La Habana.Añadió que pasa lo mismo "si quieres disfrutar un buen ron entre amigos".Crisis en la produccion de ron y cigarrosDesde mediados de 2021, se resintió sensiblemente la distribución de cigarros en la red de ventas minoristas ante el déficit de las fábricas productoras, afectadas por roturas imprevistas, problemas logísticos y de transportación, y falta de materiales que se emplean en los procesos de producción, entre otras causas.También afectaron la producción de cigarrillos la paralización de algunas líneas y los retrasos en las entregas como consecuencia de la pandemia, de acuerdo a información ofrecida a la prensa por el Ministerio de Comercio Interior.Esto provocó que desde octubre último, se decidiera regular la venta de cigarrillos a través de la libreta de abastecimientos (racionamiento), en un frustrado intento por frenar la acción de los acaparadores y especuladores, que hasta el momento no han perdido protagonismo en la venta del cotizado producto, cuyo precio oficial es de 10 pesos (0,41 dólares) y se consigue por 100 (cuatro dólares).Otros tipos de cigarrillos nacionales de superior calidad se ofertan exclusivamente en las tiendas que venden sus productos en monedas libremente convertibles (MLC), que también han sido reguladas en cuanto a las cantidades que pueden adquirirse.Según una encuesta realizada a fines del año 2019, más de dos millones de cubanos (uno de cada cinco personas mayores de 15 años) fuman, lo que equivale al 21,6% de la población.Otro tanto sucede con las producciones de ron, afectadas considerablemente por las menguadas zafras azucareras (el ron se produce a partir del jugo de caña de azúcar), y aunque con cierto equilibrio en las ventas en divisas fuertes, sí con precios muchas veces prohibitivos para el cubano de a pie.Afectaciones en el mercado internacionalSegún el vice primer ministro cubano Alejandro Gil, en información ofrecida ante la Asamblea Nacional de Poder Popular (Parlamento), las exportaciones de tabaco y ron en 2021, dos de los principales productos para colocar en el mercado internacional, estaban al 91% del plan previsto (tabaco) y el 86% del ron.Estos incumplimientos, precisó el también titular de Economía y Planificación, fueron a causa de problemas vinculados con la pandemia de COVID-19, además de la paralización de algunas fábricas; y en el caso del ron, por la baja en la demanda internacional.Sputnik intentó contactar con funcionarios vinculados a las empresas comercializadoras de ambos productos, pero no fue posible obtener mayor información.Crecimiento paulatino anunciadoDe acuerdo a información brindada a la prensa local por funcionarios del Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba (Tabacuba), se prevé que para el primer trimestre de 2022 cambie el panorama en los abastecimientos de cigarrillos al mercado interno, en caso de que se logre estabilizar la producción en las cuatro fábricas más importantes del país.El incremento de las ventas de ron dependerá en buena medida de los resultados de la zafra azucarera, unidos a las capacidades de producción, disponibilidad de transportes, combustibles y envases, lo que impide aventurarse a hacer pronósticos.Tanto el ron como el tabaco y los cigarros son orgullos y elementos distintivos del entramado nacional de esta isla caribeña, arraigados desde su origen, y que hoy están medianamente ausentes del jolgorio propio de los cubanos.

