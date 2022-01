https://mundo.sputniknews.com/20220108/un-sintoma-alarmante-de-muchas-enfermedades-1120104856.html

La hinchazón puede ser un síntoma alarmante de muchas enfermedades

La hinchazón puede ser un síntoma alarmante de muchas enfermedades

La hinchazón puede ser un síntoma de una amplia variedad de enfermedades. Descubre en qué caso vale la pena ir a un médico en una entrevista con Sputnik el... 08.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-08T09:40+0000

2022-01-08T09:40+0000

2022-01-08T09:43+0000

estilo de vida

💗 salud

enfermedad

síntomas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1116661534_0:1280:2048:2432_1920x0_80_0_0_c81eeab262ed8502d35ff901ceab59b8.jpg

La retención de líquidos en los tejidos corporales, como lo demuestra el edema, a veces se asocia con una nutrición deficiente. Por ejemplo, su cara puede verse hinchada por la mañana debido a una cena demasiado picante o salada, o por el consumo de alcohol por la noche. Pero en varios casos, el edema va acompañado de enfermedades graves, en particular, de los sistemas endocrino y cardiovascular, así como de los riñones, señaló Vorobiov. Además, es poco probable que una persona pueda determinar de forma independiente cuál es el motivo.Por eso, es mejor tratar de inmediato el edema como un "síntoma alarmante" y consultar a un médico cuando aparezca, aconseja el profesor ruso."La inflamación de las piernas, de los brazos y de la cara puede ser un síntoma de enfermedades completamente diferentes. Si se trata de una edad avanzada, la hinchazón de las piernas puede indicar insuficiencia cardíaca o venosa. Si es una edad temprana y las piernas o la cara se hinchan, es más probable una enfermedad renal, por ejemplo, pielonefritis o glomerulonefritis. También hay una hiperfunción de la glándula tiroides, luego un cuerpo suelto, edema local. En la diabetes severa, también puede haber hinchazón, con mayor frecuencia en las piernas y de la cara", explicó Vorobiov.En cualquier caso, no son los edemas los que hay que tratar, sino la enfermedad que los provoca. Solo un médico puede realizar un diagnóstico preciso, prescribirá la terapia."Cada enfermedad tiene su propio enfoque. Si es, por ejemplo, pielonefritis, entonces se tomarán antibióticos, si es glomerulonefritis, algunas de sus formas se tratan con hormonas, anticoagulantes. Si es edema en el corazón o insuficiencia venosa, entonces generalmente se usan diuréticos. No hay un enfoque único. Por lo tanto, cuando aparece un edema, definitivamente debe consultar a un médico", subrayó.

https://mundo.sputniknews.com/20220106/estos-son-los-danos-que-la-diabetes-puede-ocasionar-en-tu-cerebro-1120055365.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, enfermedad, síntomas