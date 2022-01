https://mundo.sputniknews.com/20220108/reino-unido-desarrollara-misiles-hipersonicos-para-competir-con-rusia-1120102538.html

Reino Unido desarrollará misiles hipersónicos para competir con Rusia

LONDRES (Sputnik) — El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el almirante Tony Radakin, anunció los planes de Londres de desarrollar misiles... 08.01.2022, Sputnik Mundo

Según el medio, el objetivo de los planes correspondientes es "competir con la creciente potencia militar rusa".Radakin comentó asimismo la situación en torno a Ucrania que, a su juicio, "genera una grave preocupación". Según The Times, el jefe del Ejército británico ofreció al Gabinete medidas militares en caso de una nueva escalada en la región, aunque no detalló en qué consisten.Varios países occidentales denunciaron que Rusia acumula tropas en su frontera con Ucrania como posible preparación para una invasión.A su vez, Rusia rechazó en más de una ocasión estas acusaciones, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie. Según Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.

