https://mundo.sputniknews.com/20220108/por-que-amlo-y-la-revista-britanica-the-economist-estan-en-un-pleito--1120101107.html

¿Por qué AMLO y la revista británica The Economist están en un pleito?

¿Por qué AMLO y la revista británica The Economist están en un pleito?

Los desacuerdos entre el semanario británico The Economist y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador comenzaron desde que la publicación llamó al... 08.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-08T01:28+0000

2022-01-08T01:28+0000

2022-01-08T01:28+0000

américa latina

pemex

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

the economist

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1119402484_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_c59851d637d74eee58365ea37cdb6788.jpg

Un nuevo capítulo se ha abierto en la confrontación entre uno de los medios más influyentes del mundo y el Gobierno de México. Esta vez fue un artículo titulado Las reformas energéticas de México dañarán la economía y el Estado de Derecho el que agudizó las tensiones. En ese texto, The Economist critica la política energética propuesta por López Obrador, la cual, asegura, violará los acuerdos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y dañará el medio ambiente debido la escasa inversión en energías limpias. También señala que la reforma es un retroceso a la década de 1970, cuando Petróleos Mexicano (Pemex) era una empresa estatal prolífica. Sin embargo, apunta The Economist, "México ha cambiado mucho desde esos días, al igual que el negocio energético". La crítica llegó hasta Palacio Nacional y desde las altas esferas del Gobierno mexicano hubo respuesta al medio británico fundado en 1843. En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que The Economist entiende la reforma eléctrica de México desde "un prejuicio neoliberal".Pero no fue lo único que contestó la administración obradorista. El organismo dirigido por Manuel Bartlett —quien ha sido defendido por López Obrador pese a su controvertida carrera política— también recordó que los medios de comunicación no suelen ser precisos y sacan provecho de algunos hechos que ellos toman como eslogans. "Respecto de las energías sucias, resulta muy atractivo para los medios y las personas en contra de la reforma reincidir en una frase como si se tratara de un eslogan, pero no: la CFE no propone energía más cara ni sucia; de hecho, en 2021, del total de energía que inyectó a la red, 38,45% fue limpia. Asimismo, del total de energía limpia que entre privados y la CFE inyectaron a la red, el 55% fue producida por la CFE", precisó la compañía. ¿En qué consiste la reforma de AMLO?La reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador pretende otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54% del mercado de la generación de electricidad en México. Con ello, el Estado mexicano sería el rector principal de la industria energética del país y empresas privadas tendrán menos oportunidades de hacer negocios en el ramo. Esta situación ha incomodado al sector empresarial del país, que a través de diversas organizaciones y voces ha expresado su desacuerdo con la reforma, a la que señalan de atentar contra la competencia, el medio ambiente y las inversiones. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) —la organización que aglutina y regula a las compañías más grandes de México— ha dicho, igual que The Economist, que los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica crearían un escenario violatorio al T-MEC. El falso Mesías Todo comenzó en mayo de 2021, cuando el semanario inglés publicó una portada en el que llamó a López Obrador "El falso mesías de México". También lo calificó como "un peligro para la democracia mexicana" y lo criticó por ser un política que "desprecia las reglas". "Muchos sienten que se preocupa por la gente común, incluso si no ha mejorado materialmente sus vidas. La oposición no ha podido ofrecer una alternativa coherente. Morena se está debilitando en las urnas, pero puede retener su mayoría en la Cámara Baja, con la ayuda de sus aliados. Cuantas más curules controle, más lejos podrá seguir López Obrador su plan para transformar a México", señaló The Economist. Días después, el presidente de México dijo que la portada del medio británico "fue majadera, muy grosera y desde luego mentirosa". "[The Economist] saca esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el 'falso mesías'. Y todavía con falta de ética llama a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar", dijo el mandatario. Además, refirió que "ese tipo de medios" siempre guardaron silencio ante los casos de corrupción de los Gobiernos neoliberales. Pero la situación de paró ahí. El Gobierno mexicano decidió enviar una carta a la dirección de The Economist como su derecho de réplica. En la misiva, enviada por el canciller Marcelo Ebrard, uno de los políticos más cercanos a López Obrador, se asegura que el artículo y la portada de la revista son una "síntesis de la exasperación" de quienes creen que la mayoría de los mexicanos está apoyando un proyecto equivocado.

https://mundo.sputniknews.com/20211221/no-se-hagan-ilusiones-el-litio-quedara-en-manos-de-mexico-advierte-amlo-a-empresas-privadas--1119566858.html

https://mundo.sputniknews.com/20220104/amlo-se-reune-con-lider-de-la-comunidad-empresarial-de-mexico-conciliaron-diferencias-1120008303.html

https://mundo.sputniknews.com/20220104/amlo-propone-juzgar-a-neoliberales-irresponsables-por-querer-privatizar-la-educacion-y-la-salud-1119995041.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

pemex, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, the economist, méxico