Matan a tiros al 'padre del hip-hop kazajo'

Matan a tiros al 'padre del hip-hop kazajo'

El popular productor y director de videos musicales kazajo Saken Bitáyev, más conocido por su nombre artístico Salamalec Staff, fue asesinado por un grupo de... 08.01.2022, Sputnik Mundo

Fue el periodista kazajo Daniyar Adilbekov quien anunció la triste noticia. Contó que Bitáyev se encontraba dentro de su coche aparcado junto a un amigo cuando una multitud se le acercó y comenzó a romper las puertas."Los chicos pisaron el acelerador y los saqueadores comenzaron a disparar contra el auto. Una de las balas le perforó el pulmón, así que Saken ya no está con nosotros", declaró Adilbekov, quien calificó a Bitáyev de "uno de los directores más talentosos y el padre del hip-hop kazajo".El hombre falleció en el lugar del accidente. Sus padres todavía no pueden recoger su cuerpo, pues por el momento el país, sumido en protestas, sufre la escasez de agentes de Policía que puedan inscribir su muerte en el registro civil. También es poco probable que los atacantes sean detenidos.Durante su prolífica carrera, Salamalec Staff colaboró con los raperos kazajos G.H.A.D y Kay Picky, entre otros:La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país. A pesar de que una comisión gubernamental determinó después bajar los precios del combustible, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almati, derivando en violentos disturbios que hasta el momento han dejado decenas de muertos y centenares de heridos.El 5 de enero, el presidente del país, Kasim-Yomart Tokáev, decretó el estado de emergencia en todo el territorio nacional y aceptó la dimisión del Gobierno. Calificó las manifestaciones de "actos de agresión externa" y pidió ayuda a los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), formada por Rusia, Bielorrusia, Armenia, Tayikistán y Kirguistán.

