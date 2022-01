https://mundo.sputniknews.com/20220108/elecciones-en-barinas-expectativa-en-toda-venezuela-1120111864.html

Elecciones en Barinas, expectativa en toda Venezuela

Elecciones en Barinas, expectativa en toda Venezuela

A pocas horas de las elecciones para elegir al gobernador en la cuna del chavismo, Sputnik entrevistó en Barinas a dirigentes, militantes populares e... 08.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-08T21:05+0000

2022-01-08T21:05+0000

2022-01-08T21:05+0000

américa latina

venezuela

elecciones

💬 entrevistas

chavismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/08/1120111899_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_feb7cf7bab32aaa8fed2cfb018fe27b5.jpg

Con poco menos de un millón de habitantes, Barinas es una de las 23 entidades federales de Venezuela, ocupa el octavo lugar en extensión territorial y el décimoprimero por cantidad de población.Ubicado en el suroccidente del país, en la región de los llanos, este pequeño estado tiene una rica historia de lucha, desde los días decisivos en la lucha por la independencia venezolana contra el imperio español. Hoy, 200 años después, parece que la historia vuelve a convocar al pueblo llanero para enormes desafíos. Al menos así lo siente su gente."En los llanos venezolanos hay, expresamente, una vocación de entrega por la patria, ¿con quién hizo el libertador Simón Bolívar, principalmente, la Campaña Admirable, que logró la emancipación del occidente venezolano? Esas batallas fueron protagonizadas por llaneros, y esa vocación de entrega está, nuevamente, presente. Diría que estamos hoy ante una nueva Campaña Admirable, porque son muchos los monstruos a los que nos estamos enfrentando hoy", relata a Sputnik la ensayista y poeta Ana María Oviedo.Para la escritora, la derrota electoral por muy poco margen sufrida por el exgobernador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Argenis Chávez, en las regionales de noviembre pasado, es un "campanazo" para el gobierno nacional, en medio del despiadado bloqueo económico de EEUU, el rentismo petrolero del que aún no se sale y el desencanto en las filas de la revolución.Aunque en las regionales de 2021 el gobierno de Nicolás Maduro logró la victoria en 19 de las 23 gobernaciones, hubo una merma de votos, más de 30% en relación con las mismas elecciones 2017, y las diferentes candidaturas opositoras sumadas superaron esta vez en cantidad de votos al Gran Polo Patriótico, que encabeza el partido de Gobierno, el PSUV."Hay que pensar que las revoluciones no son estáticas, la revolución es un proceso totalmente dialéctico y, por tanto, a veces avanza al galope, a veces anda despacio y otras veces parece que se detiene. Bueno, en Barinas parece que hemos sufrido ese revés, una parada de la revolución. Aunque siempre están los ríos profundos de nuestro pueblo para hacerla avanzar, ciertamente son unas circunstancias especiales porque perdimos las elecciones en la tierra del comandante Chávez, eso nos obliga a revisar todo".Consultada sobre lo que está en juego en las elecciones del domingo, el 9 de enero, la escritora responde con una expresión llanera: "somos del tamaño del compromiso que se nos presenta", y señala que el camino de rectificación iniciado en Barinas debe enseñar el rumbo de la revolución en todo el país."No digo que estamos ante la tarea de recuperar la revolución, pero aquí han pasado cosas muy graves. ¿Por qué no podemos señalar lo que está mal? ¿Por qué si tú señalas lo que no está bien hecho eres un traidor? Y nuestro pueblo ha sentido muchísimo eso, no ha sido escuchado. Ahora hay esperanza de que se lo escuche y, además, que eso que diga pueda ser tomado en cuenta", expresó Ana María Oviedo en entrevista con Sputnik.Reconciliación con las bases chavistasJosé Gregorio Vielma Mora, diputado a la Asamblea Nacional venezolana y actual jefe político del PSUV en el municipio Barinas, recibe a Sputnik en la sede principal del partido en la capital barinesa. Hay largas reuniones, gente que entra y sale, y ya se observan en el lugar rostros con cansancio, por la intensa campaña electoral llevada a cabo por el candidato oficialista Jorge Arreaza.Un día después del multitudinario cierre de campaña chavista, Vielma Mora prefiere no calificar como una derrota lo ocurrido en noviembre, y aunque señala que el comportamiento político de la población hizo "prender las alarmas", ve el momento como una oportunidad para el reencuentro de la dirigencia partidaria con sus bases, sobre todo con el pueblo campesino.Para este soldado venezolano, protagonista de la insurrección militar encabezada por Hugo Chávez en 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, la campaña electoral relámpago del candidato del PSUV sirvió para revitalizar el espíritu revolucionario y volver a conectar con las bases que se sintieron huérfanas en medio de una guerra, cuando más se necesitaba de sus dirigentes.Reconoce que hubo fallas, y que ese elemento explicaría por qué en otras regiones en condiciones objetivas similares, el partido de gobierno salió victorioso."En una guerra como ésta, con una presión económica despiadada contra el pueblo, nosotros tenemos que estar con ellos, ser altamente solidarios, muy afectivos, comprensivos y así evitar la división que muchas veces se convierte en revanchismo. Ahí fallamos, hubo fallas de comunicación, pero eso lo vamos a revertir el domingo [9 de enero], porque es el mismo pueblo el que nos está empujando a seguir el derrotero del comandante Chávez", sostuvo.Potencial económico de BarinasRecuerda el miembro de la Dirección Nacional del PSUV que Barinas posee un potencial en el área agrícola, ganadera, agroindustrial y hasta energética, que a su juicio con el triunfo de Jorge Arreaza el estado hará grandes aportes a la estrategia económica nacional, cuando se observan señales de recuperación, aumento en la producción petrolera y perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2022."Nosotros vamos a tener una refundación económica este año, esta no es la Venezuela de 2016 o 2017, cuando la situación económica fue terrible, ya estamos viendo el cambio y Barinas va a ser parte importante de ese cambio. Fíjate que en la capital de Barinas hay petróleo liviano, que necesita mucho menos aditamentos para transformarlo. Entonces, Barinas no es solamente el desprendimiento heroico de la revolución, la cuna del comandante Chávez, una recia estirpe llanera, sino que hay también mucha potencia económica", concluyó.Las “ciudad” del chavismoCiudad Tavacare es un urbanismo creado por Hugo Chávez a 10 minutos del centro de la ciudad de Barinas. La componen más de 400 bloques de apartamentos, cerca de 20 establecimientos escolares, farmacias, abastos y comercios autosustentados por la comunidad, un espacio inmenso donde viven más de 7 mil familias y es considerado un bastión del chavismo en la capital.A pocas horas del evento electoral, Sputnik se acercó a una asamblea de militantes y jefes territoriales del PSUV en este complejo habitacional, quienes el domingo 9 de enero despertarán con fuegos artificiales y el tradicional toque de diana para acudir a una cita que ya trasciende el territorio barinés."El compañero Arreaza va a ganar las elecciones por muchos votos, muchos votos que estaban en la casa y no quisieron salir, muchas personas descontentas que no salieron a votar en noviembre pero que el domingo van a salir. Arreaza ha visitado a todas las comunidades, eso el chavista de verdad lo valora mucho, esos chavistas sienten hoy que la revolución volvió a surgir con fuerza", afirma convencido Alexis Mendoza, jefe de la Unidad de Batalla Hugo Chávez (UBCH), en Ciudad Tavacare.El líder barrial del PSUV contó a Sputnik cómo preparan la jornada de movilización en esta "ciudad" y señaló que la decisión de colocar a Jorge Arreaza como candidato en Barinas fue muy bien recibida en la comunidad, porque es una expresión de la unidad de los sectores chavistas, muy necesaria en estos momentos de dificultades."Nosotros tenemos nuestro listado de 1x10, la maquinaria electoral, y a pesar de tener el centro electoral aquí mismo garantizamos la movilización para que todos vayan a votar. Pero, principalmente, el pueblo va a votar porque el compañero Arreaza, en muy pocos días, se ha conectado con las bases, en las visitas a las comunidades la gente se sintió confiada, motivada a participar de este proceso y a emprender junto con él, que va a ser el gobernador, la solución de todos las dificultades que nos han presentado", señaló Mendoza.Militantes dicen: “Chávez vuelve”En 2013, tras el fallecimiento de Hugo Chávez, la Plaza Bolívar de la ciudad de Barinas se transformó en el sitio de vigilia para llorar al líder.Allí Sputnik reunió a dos luchadores populares de la revolución en Barinas horas después del cierre de campaña electoral, el mitin que la militancia sintió como un "resurgir del chavismo". Ante la nueva batalla que se avecina, ambos coinciden en que en este momento el sentimiento que más prevalece es la esperanza."La euforia que vivimos en el cierre de campaña de Arreaza fue la expresión del chavismo diciendo ‘Chávez vuelve y más nunca se irá’. Porque aquí no se estaba conduciendo por la vía que nos marcó el comandante Chávez y cuando el bloqueo criminal condujo a la desmotivación de mucha gente no tuvimos ese hombre que nos acompañe, hubo más bien distancimiento", explica Marlen Morillo, quien asegura que en el plan de gobierno de Jorge Arreaza están cifradas esas esperanzas, porque se construyó al calor de la movilización con la gente.Su compañero de lucha y de vida, Nelson Franco, es un muralista y director de escuela barinés. Con una larga trayectoria como militante, comenta a Sputnik que pese a las dificultades por las que atraviesa el proceso revolucionario actualmente, no se puede perder de vista que sin la revolución no es posible una salida a la crisis."Los revolucionarios en Barinas estamos claros; antes de la llegada de la revolución nosotros veníamos a esta plaza a hacer huelgas de hambre y hoy somos licenciados gracias a la revolución, gracias a la Misión Cultura. Nosotros no hemos perdido la esperanza, pero ciertamente estábamos detenidos; hoy con Arreaza ha florecido ese espíritu esperanzador, y hoy que los ojos del mundo están en Barinas es responsabilidad nuestra como barineses volver a la lucha y no abandonarla jamás", sentenció.

https://mundo.sputniknews.com/20220107/cinco-ideas-con-las-que-hugo-chavez-se-adelanto-a-su-tiempo-1120078419.html

https://mundo.sputniknews.com/20220107/fuerzas-armadas-venezolanas-se-despliegan-en-estado-de-barinas-de-cara-a-las-elecciones-1120091704.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

venezuela, elecciones, 💬 entrevistas, chavismo